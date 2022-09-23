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傑富瑞：內地電動車9月銷情淡

【明報專訊】傑富瑞（Jefferies）昨日發報告表示，鋰價上升及特斯拉（美：TSLA）在內地推保險補貼，或引起主要電動車品牌發起減價戰。9月上半個月受疫情封控及等待新型號影響，電動車銷售按月跌兩成，該行看淡內地9月整個電動車銷情。昨日一眾電動車股均低走，小鵬（9868）推出新款車G9，並部署每季出新車，但是無助股價回穩（見另稿）。

特斯拉補貼保險 或掀減價戰

報告稱，電池原材料鋰售價突破每噸50萬元，最新拍賣以每噸6988美元的新紀錄收盤。內地鋰現貨每噸售價超過50萬元，按月升4％。鋰輝石每噸售價超過5300美元，按月上漲12.5％。

8月新能源車批發量按年升1.07倍至66.6萬輛，按月升12％，創歷史新高，主要得益於超過8萬輛的出口銷售帶動，和8月正值新舊產品線交替旺季。該行稱，9月或會錯過是次旺季，據傑富瑞調查，9月1日主要新能源汽車品牌的新訂單按月跌10％至20％；主要因疫情防控影響消費者情緒。傑富瑞又指出，9月有多款汽車上市，有部分客戶或到門市採取觀望態度，預料月內新能源車批發量將按月升5％至70萬輛，但仍低於5年內按月平均升幅13％。

特斯拉9月啟動保險補貼優惠，為購買Model 3或Model Y提供8000元的保險補貼。傑富瑞該為，車企在新訂單增長放緩下， 市場佔有率現階段對於原廠設備製造商而言仍是首要任務，預料主要新能源汽車廠商可能會跟隨特斯拉降價。