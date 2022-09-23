海洋公園山下商業區流標 無投資者入標 龐建貽：這一秒財政健全

【明報專訊】海洋公園早於去年1月推出「重生方案」，放棄固定入場收費模式，改為發展三大主題區，並由發展商以興建、營運及轉移（BOT）形式發展。海洋公園董事局主席龐建貽（圖）昨表示，今年2月海洋公園就山下的「零售飲食娛樂商業區」計劃招標，惟項目直至7月截標時，仍無投資者入標，導致項目「流標」。他認為，第五波疫情嚴重，導致投資者「打退堂鼓」，不過強調方案不算失敗，因為山下園區只是發展的一部分，團隊會改變策略，或會考慮重新招標。
去年立法會財委會通過逾67.8億元的海洋公園重新發展方案，談及海洋公園的持續發展，龐建貽出席香港恒生大學傳播學院《恒傳感言》訪談節目時表示，公園自去年3月財委會撥款至今，撇除因為疫情休園日子，一直營運順利，稱「這一秒財政健全」。他又稱，倘若未來數年恢復社會常態，公園有望毋須再向政府申請增加撥款，長遠可以自負盈虧。
至於被問到海洋公園會否發展物業以增加收入，龐建貽則表示，山下的零售飲食娛樂商業區已包括店舖及餐廳等，與「起樓」沒有大分別，更直言什麼方案都會考慮，若有新方案會再公布。
雖然山下免費入場的「零售飲食娛樂商業區」流標，不過龐建貽期望，位於山上的另外兩個園區，即健康主題區及歷險主題區的招標項目進展順利，能夠帶動公園可持續發展。他又稱，香港富麗敦海洋公園酒店剛於8月開幕，直至年底的房間預訂已全滿，由此可見公園仍具相當的發展潛力。未來可配合嶄新的設施，海洋公園的發展可望更上一層樓。
他相信，海洋公園會成為「保育及教育基地」，讓公眾透過公園認識大自然及海洋生態。海洋公園昨回覆查詢時表示，將適時公布其他主題區的投標時間及程序。
翻查資料，山下園區佔地約80至90萬平方呎，用途包括零售、餐飲、消閒區，總樓面面積45.2萬平方呎，發展商營運期為20年，並需支付一筆過前期費用，以及提出與園方租金分成比例，原定於2026/2027財年投入營運。