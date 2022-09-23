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匯豐逐步退出燃煤業投資 停推相關ETF

標籤：經濟

【明報專訊】匯豐投資管理宣布，將逐步退出燃煤發電和開採產業投資，以支持歐盟、經合組織及全世界分別在2030至2040年前退出有關投資；若有關公司未能製定路線圖及轉型計劃，匯豐表明會向所投資公司的主席投反對票，甚至退出投資。此舉視為匯豐推動淨零碳的重要一步。匯豐會接洽有關公司，表明態度，並明言不再參與燃煤公司的IPO及債券投資，若有關機構超過10%收入來自燃煤產業，匯豐將進行盡職審查。

2040年涵蓋全球主動型投資組合

根據最新安排，於2030年底前，匯豐的主動型投資組合將不再持有任何在歐盟及經合組織市場、有超過2.5%收入來自燃煤方面的上市公司股份，並於2040年延伸至全球市場的主動型投資組合，該政策將適用於所有匯豐擁有投資決定權的投資組合，以及擁有重大控制權的基金；不再參與從事燃煤產業公司的公開募股（IPO）或一級市場固定收益融資；對於其他超過10%收入與燃煤產業有關的公司的IPO或主要固定收益融資，匯豐將作盡職調查；亦將不再推出燃煤公司成分股佔超過2.5%比重的新交易所買賣基金（ETF）或指數基金，惟有關ETF或指數基金的投資策略與巴黎協定升溫限制1.5℃的目標一致或有清晰的撤資方案除外。

政策每年審查 公布減排進展

匯豐稱，該政策將每年進行審查；又稱，會重新審視其他投資策略，並會公布有關投資策略的中期減排目標和進展情况，以確定有關資產在2050年或之前達至淨零排放目標。公司將專注清潔能源投資方案，以及支援低碳能源系統的早期科技研發投資項目；亦與Pollination的合資企業Climate Asset Management合作，以進一步支援向淨零排放轉型。