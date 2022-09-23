酒店預訂勝疫前 攜程上季扭虧賺6900萬

攜程表示，本地旅遊繼續成為內地旅遊復蘇的主要動力，次季本地酒店預訂量較2019年升逾三成，國際平台機票及酒店預訂量亦按年增長100%。

攜程昨開市前公布次季業績，收市報196.7元，跌4.5%。攜程首席執行官孫潔表示，雖然期內首兩個月內地因新冠疫情反覆而面臨挑戰，不過旅遊基本需求仍保持穩定，內地酒店預訂在季末已反彈至疫情前水平，勢頭更延續至接下來數個月。攜程董事會執行主席梁建章指出，全球旅遊業在第二季繼續向全面復蘇邁進，歐洲和美國復蘇勢頭依然強勁，亞太地區亦因旅遊限制進一步放寬而加快回暖。

淨營業收入按年跌逾三成

集團指出，內地新冠疫情反覆，繼續對旅遊業產生負面影響，抑制了用戶需求，經營受重大不利影響。攜程第二季淨營業收入按年下跌31.9%至40.11億元，按季亦跌2.4%。集團四大業務期內均錄得跌幅，住宿預訂按年跌44.7%至13.57億元，按季跌6.4%；交通票務按年跌14.7%至17.63億元，按季升6%；旅遊度假業務按年跌66.8%至1.22億元，按季跌1.6%；商旅管理業務按年跌46.2%至2.1億元，按季跌5.4%。