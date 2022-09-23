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日官方24年首干預匯市 日圓急彈 央行堅持負利率政策 強調未來兩三年不變

【明報專訊】日本央行昨維持超級寬鬆貨幣政策不變，成為全球唯一仍實施負利率政策的央行。隨着美國聯儲局再次大幅加息0.75厘，日本央行卻強調未來兩三年將維持超級寬鬆政策，令日、美利差繼續擴大。日圓兌美元昨曾跌穿145心理關口，見24年新低。為阻止日圓跌勢，日本政府與日本央行昨下午買入日圓、賣出美元，是當局自1998年6月以來，首次藉干預匯市提振日圓。日圓兌美元迅速拉升，並升穿141水平，較此前的145.9低位顯著反彈。不過部分市場人士認為，外匯干預的效果短暫。

日本央行昨將短期利率目標，維持負0.1厘，10年期國債孳息率目標，維持在零水平左右。

日本央行行長黑田東彥昨午表示，暫不會上調利率，解釋這「並非數個月的事，而是兩三年也不會改變政策」，預計利率將保持在當前水平或更低，以支持經濟發展。他強調貨幣政策「不以匯率為目標」，不會為扭轉日圓貶值而改變政策。 他表示，不會對外匯干預效果置評，因為這是財務省管轄範圍。

在黑田發言期間，日圓跌幅擴大。此時，財務省副大臣神田真人表示，匯市突然出現單向變動存在投機行為，政府憂慮匯市過度波動，已採取果斷措施干預。日圓兌美元迅速回升至141左右。由於對冲基金不斷沽空日圓，令日圓兌美元今年跌約兩成。美匯指數昨高見111.81，創20年新高，今年以來升16%。

分析：日本干預匯市僅暫緩跌勢

今次干預匯市，反映日本政府對日圓持續貶值的耐性已到極限。市場人士此前指出，倘日圓兌美元失守145，或下試146.78，這是1998年日、美聯手支撐日圓前的低位。高盛更警告，日圓可能會跌至155。加拿大皇家銀行資本市場分析，唯一能阻止日圓兌美元跌至150，是日本干預匯市，但只能暫緩跌勢。

瑞銀指出，在黑田東彥領導下，日本央行改變政策可能性近零。黑田的任期，將於明年4月屆滿。日本傳媒指出，他或提前在明年3月離任。日本對上一次干預匯市是2011年，有別於今次托市，當時日本當局沽出日圓、買入美元，力阻日圓升勢。

亞洲多國央行大幅加息

日本央行堅守超級寬鬆政策之際，亞洲多國央行昨採取行動。菲律賓央行加息半厘，關鍵利率上調至4.25厘，是2019年8月以來最高。印尼央行加息半厘，將關鍵利率升至4.25厘，加幅超市場預期。越南央行將基準的再融資利率由4厘提升至5厘，以支撐本幣。越南盾近期跌至1993年以來低位。多隻亞洲貨幣同樣受壓，印度盧比兌美元昨低見80.86，為歷史新低。韓圜兌美元跌破1400關口，是2009年以來首次。

（綜合報道）

[國際金融]