英倫銀行加息半厘符預期 料本季陷技術性衰退

英倫銀行公布議息結果前，英鎊兌美元曾跌至1.1216，見37年新低，昨晚在1.1260左右徘徊。英鎊兌港元跌至約8.8。

隨着聯儲局放鷹，對利率敏感的美國2年期國債孳息率，昨晚升穿4.1厘，創近15年高位。美國10年期國債孳息率在3.6厘徘徊，債息倒掛的幅度擴大至56.8個基點。美股三大指數早段下滑，納指跌約1%。泛歐Stoxx 600指數午夜前跌逾1%。日經指數昨跌0.58%，為約兩個月新低。

推量化緊縮 國債存量削7000億

英倫銀行貨幣政策委員會（MPC）有5名成員支持加息半厘，另有3名成員支持加幅上調至0.75厘，只有1名成員傾向溫和加息0.25厘。英倫銀行也展開「量化緊縮」（QT）。貨幣政策委員會成員昨一致議決，未來12個月內將此前購入的英國國債存量減少800億英鎊（約7073億港元），與英倫銀行8月會議紀錄內容一致，第四季債券銷售拍賣將由10月3日開始。

部分分析認為，英倫銀行未隨聯儲局大幅加息0.75厘，部分由於英國通脹可能即將見頂。英倫銀行預期，隨着政府宣布包括能源價格限制在內的扶持措施，英國零售能源價格前景不確定性下降，令通脹升幅有望受到限制。該央行最新預計，英國10月通脹率將在略低於11%的水平達到峰值，原先預期10月通脹率達13%。市場押注，英倫銀行下次11月會議再加息半厘概率達75%。

（綜合報道）

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