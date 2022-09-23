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加拿大樓價連跌5月 候低入市

【明報專訊】不少國家已視新冠疫情成為風土病，已經重啟邊境，入境旅客毋須進行核酸檢測，甚至沒有疫苗接種要求。人們重啟正常生活，此情况下，不少國家的樓價出現跌勢，加拿大樓價亦連跌5個月。事實上，早年加拿大為港人推出低門檻移民政策，將會移居當地的人可候樓價處於低位時在當地置業。

近日有報道，加拿大即將取消所有防疫政策，意思是未來旅客在入境前，不需要進行核酸檢測、填寫健康申報表，任何旅客在機場、飛機及火車上都毋須強制佩戴口罩，而且有機會全面取消要求入境旅客接種疫苗的要求，仿如一切回復疫情前。以上措施將會有利當地經濟，並可以透過旅遊業刺激零售消費，甚至當地樓市。

目前加拿大對港人實施較低門檻的移民政策，包括救生艇計劃，如前往當地生活，不妨先租後買，一方面了解該地是否適合居住，另一方面加拿大樓市正步入下行周期，不妨細心等待並於低位入市。

全國整體樓市交易量按年跌29%

根據房地產網站WOWA的數據顯示，截至8月中，加拿大全國整體樓市交易量按年跌29%，按月跌21%。樓價中位數為62.9萬加元（約368.8萬港元），按年及按月均下跌5%。以地區區分，安大略省（Ontario）及英屬哥倫比亞（British Columbia）樓價最昂貴，高達57萬加元（約332.9萬港元）及91萬加元（約531.5萬港元）；若以城市區分，溫哥華（Vancouver）樓價最貴，樓價中位數高達120.7萬加元（約708.9萬港元），按月跌2.2%及按年升7.4%。

今年2月份，加拿大樓市價格創下歷史新高，最新數據顯示，多個省份的樓價都錄得按年升幅，當中新不倫瑞克（New Brunswick）升幅最強勁，按年升20.8%，其次為西北領地（Northwest Territories）按年升13.9%。儘管如此，但實際上當地樓價正持續走下坡，在過去5個月，當地樓價錄得持續跌幅。今年2月份，全國平均樓價為81.6萬加元（約479萬港元），相比之下，8月數據錄得23%跌幅。此外，全國各地的銷售亦明顯放緩，尤其是多倫多（Toronto）樓市交易量按年大跌48%。

今年8月加拿大通脹率上升至8.1%，為壓抑通脹升溫，央行加息及債券收益率上升，都推高借貸成本以致按揭及貸款利率同時遞增，目前當地銀行按揭利率普遍由4.1厘至5.6厘不等。有市場預測表示，樓價持續下跌反映當地樓市正進入下行周期，因為樓市價值與國民的財富掛鈎。

當地銀行按揭利率普遍4.1厘至5.6厘

目前加拿大經濟衰退憂慮增加，樓價開始下跌，進一步影響置業人士信心，加劇經濟及樓市下行。事實上，現時通脹率高企主要是由於俄羅斯入侵烏克蘭，推高能源價格，以及放寬新冠疫情限制所致。昔日疫情影響下，當地樓市開工量較低加上政府投資較少、移民人口上升，都令供應量低於需求。惟隨着限制解封，供應量將會有所回升，有經濟學家預測由今年2月至明年12月，加拿大樓價會下跌23%。

目前，加拿大央行加息步伐正跟隨美國，有市場預測預期通脹將會於2024年第四季回落至2%的目標水平。對樓市而言，由於加息步伐未停，較高的借貸成本都會影響入市意欲，有意置業人士則要留意。

不少人都希望透過海外投資賺取被動收入，但如果物業是放租，非居民需要繳交25%的收入稅。另要留意不同省份的稅項會有不同，例如在安省及英屬哥倫比亞省會有海外買家印花稅，未有永久居民身分證的海外人士，會被收取20%的稅項。

海外人士置業 留意不同省份徵稅有異

不過，倘若符合指定要求，可以申請豁免或退稅，例如在安省購買物業，4年可內成為永久居民及在買樓後60天內提出退稅申請即可。因此，最好先成為永久居民再置業，可省卻許多不必要的開支及申請程序。

值得留意的是，當地的某些省份有空置稅，以打擊房地產投機炒賣及空置行為，如空置物業，英屬哥倫比亞省對非海外投資者會徵收2%空置稅、加拿大公民或永久居民徵收5%；溫哥華市統一為3%及多倫多為1%。

明報記者 黃清瑤

[環球樓市]