CCL 3年半首跌穿170點 連跌10周累跌逾6%

施永青：放寬壓測變相減辣

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇稱，樓價跌勢未止，估計今年底前後下試160點水平。大型屋苑及中小型單位樓價分別見逾4年低位。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass最新報170.57點，按周跌0.92%，見2018年2月170.52點後、逾4年新低；CCL（中小型單位）報168.83點，按周跌0.91%，屬2018年2月168.03點後新低，連跌10周共6.39%。主要反映豪宅樓價走勢的CCL（大型單位），最新報175.38點，按周跌0.19%，屬2021年2月173.63點後約一年半新低。

值得留意是，上述數據主要反映8月29日至9月4日、即匯豐上調拆息按揭（H按）封頂息0.25厘後第二周市况。港銀日前上調最優惠利率（P）、政府宣布放寬入境檢疫至「0+3」，以及金管局放寬壓測等因素，將於下月中旬數據反映。

有業界人士認為，放寬壓測猶如為樓市「減辣」。中原集團創辦人及主席施永青認為政府過去見樓市熾熱，會推出措施壓抑，如市况轉靜就「鬆一鬆」；現時市况轉差，自然要「鬆一鬆」，有助抵消買家的壓力，算是變相「減辣」。

梁志堅：唔通關香港玩完

身兼會德豐地產主席的地產建設商會執委會主席梁志堅認為放寬壓測是「有好過冇」，料可刺激入市意欲，惟真正提振樓市最重要是整體經濟復蘇，「香港只是彈丸之地，要復蘇經濟，必須要恢復通關；如果唔通關，香港就玩完」。