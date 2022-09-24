憧憬息差擴 中銀恒生做好

高盛料提升今年收益7%

高盛發表報告指出，由於聯儲局於年底前很大機會再加息150點子，現時HIBOR仍然落後美息，料第三季升130點子，第四季再升190點子，明年會繼續上行。受惠於息率上升以及滯後加息的刺激，高盛預計中銀及恒生今年的淨息差可擴大60點子，貼近2019年高位，料銀行今年收益亦將提升約7%。

高盛表示，目前銀行股價未反映資產回報率上升，因此給予中銀香港、匯控（0005）和渣打（2888）買入評級。摩根士丹利指出，雖然調升P的幅度有限，存款利率亦上升，但料港銀息差擴闊，有利業務，預期匯豐的淨息差於未來一年將擴闊163點子。

大摩料匯豐息差1年擴163點子

花旗則估計，本港加息對港銀正面影響有限，若銀行的融資成本大幅增加，調升P的幅度累計可能達1.5厘。如果銀行同時將加息幅度套落港元儲蓄利率，每加25點子，恒生的淨息差將會收窄3至4點子，中銀香港則會收縮1點子，但預期第三季銀行業淨息差仍會擴張。

昨日多間中小型銀行亦宣布加P，包括上海商業銀行、中信銀行國際、大新銀行及工銀亞洲。以上銀行均由下周一起調升港元最優惠利率12.5點子，即由5.25厘加至5.375厘；港元儲蓄利率則上調至0.125厘。