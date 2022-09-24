moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

憧憬息差擴 中銀恒生做好

【明報專訊】美國加息，香港多間銀行即上調最優惠利率（P）0.125厘。有大行報告稱，隨着美息向上，帶動本港1個月銀行同業拆息（HIBOR）持續上升，預料港銀會在第三季及下半年受惠於息差擴闊，大型銀行於今年內所賺淨息差（NIM）有望加大最少60點子（1厘等於100點子）。昨日部分本地銀行股向上，升幅最大為中銀香港（2388），升3.8%，恒生（0011）及東亞（0023））亦跟升（見表）。

高盛料提升今年收益7%

高盛發表報告指出，由於聯儲局於年底前很大機會再加息150點子，現時HIBOR仍然落後美息，料第三季升130點子，第四季再升190點子，明年會繼續上行。受惠於息率上升以及滯後加息的刺激，高盛預計中銀及恒生今年的淨息差可擴大60點子，貼近2019年高位，料銀行今年收益亦將提升約7%。

高盛表示，目前銀行股價未反映資產回報率上升，因此給予中銀香港、匯控（0005）和渣打（2888）買入評級。摩根士丹利指出，雖然調升P的幅度有限，存款利率亦上升，但料港銀息差擴闊，有利業務，預期匯豐的淨息差於未來一年將擴闊163點子。

大摩料匯豐息差1年擴163點子

花旗則估計，本港加息對港銀正面影響有限，若銀行的融資成本大幅增加，調升P的幅度累計可能達1.5厘。如果銀行同時將加息幅度套落港元儲蓄利率，每加25點子，恒生的淨息差將會收窄3至4點子，中銀香港則會收縮1點子，但預期第三季銀行業淨息差仍會擴張。

昨日多間中小型銀行亦宣布加P，包括上海商業銀行、中信銀行國際、大新銀行及工銀亞洲。以上銀行均由下周一起調升港元最優惠利率12.5點子，即由5.25厘加至5.375厘；港元儲蓄利率則上調至0.125厘。