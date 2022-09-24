恒指跌穿18000點 夜期續低水

【明報專訊】隨着港府昨午3時許宣布放寬檢疫至「0+3」，旅遊股頓時成為市場焦點，惟個別板塊難獨力撐市，大市氣氛繼續低迷。恒指昨天再度插穿18,000點水平，跌214點或1.2%，以貼近全日低位17,933點收市，繼續創逾10年新低。國指則見2008年10月底後收市新低，全日跌81點或1.3%，收市報6114點。科指收報3589點，跌2.3%。