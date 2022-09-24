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恒指跌穿18000點 夜期續低水

【明報專訊】隨着港府昨午3時許宣布放寬檢疫至「0+3」，旅遊股頓時成為市場焦點，惟個別板塊難獨力撐市，大市氣氛繼續低迷。恒指昨天再度插穿18,000點水平，跌214點或1.2%，以貼近全日低位17,933點收市，繼續創逾10年新低。國指則見2008年10月底後收市新低，全日跌81點或1.3%，收市報6114點。科指收報3589點，跌2.3%。

一周瀉828點 兩個月最傷

總結全周，恒指累跌828點或4.4%，創近兩個月最大單周跌幅。國指和科指均累跌4.8%。三大指數齊齊連跌4周，為半年來最長跌浪。市場繼續看淡後市，盈富基金（2800）沽空比率續升至50.3%，沽空金額10.06億元。南方恒生科技（3033）沽空比率錄得51.5%，沽空金額3.9億元。港股成交繼續疲弱，昨天主板成交808.11億元，較上日減少5.14%。北水由上日的淨流入30.35億元，再收窄至昨天淨流入28.15億元。其中，中移動（0941）獲8.65億元北水淨流入，為昨天淨買最多個股，刺激股價升1.4%至51.8元。兗礦能源（1171）是北水淨賣最多個股，錄得1.83億元淨流出，股價跌7.7%。

內地釋放更多中央豬肉儲備，豬肉股受壓。萬洲國際（0288）昨天跌逾4%，收報5.25元；中糧家佳康（1610）和雨潤食品（1068）分別跌2.9%及1.1%（見表）。

英國推出一系列減稅措施，拖累英鎊兌港元一度低見8.6508，急挫至37年低位。英鎊勢弱，同時影響於當地設有業務的企業，匯控（0005）昨天平收，報45.7元（見圖）。渣打（2888）收報52.5元，跌1.1%。長和（0001）及長實（1113）均跌逾0.4%，長建（1038）微升0.1%。恒指夜期進一步走低，截至晚上近11時跌至17,773點，低水160點。