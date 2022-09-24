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港放寬入境限制 旅遊股偷步炒上 撤檢疫酒店安排 中檔酒店股價挫

標籤：經濟

【明報專訊】港府昨午宣布放寬「4+3」入境安排至「0+3」，旅遊相關股份亦偷步炒高，加上日本周四晚宣布開放自由行的消息，主打日本團的東瀛遊（6882）及縱橫遊（8069）午後被炒高，東瀛遊最多升逾四成，航空股國泰航空（0293）亦升逾1%。

明報記者 蕭嘉聰

「0+3」消息昨午3時多傳出後，東瀛遊及縱橫遊股價亦愈升愈有，東瀛遊收市升36.4%至1.05元，縱橫遊升13.3%至0.187元，專業旅運（1235）亦升10%；攜程（9961）升5.1%（見表1）。旅遊相關股的股價急升同時，國泰旗下香港快運網站亦因流量增加，提醒用戶航班搜索、預訂或接收訂單電郵的所需時間或會較長。

不過，港府將於下周一（26日）起取消檢疫酒店安排，拖累中檔酒店股價下跌居多，當中以經營「皇悅」酒店的泛海酒店（0292）跌幅最大，收市挫6.1%至0.092元，香格里拉（0069）亦跌2%；富豪國際（0078）收市亦跌1%。在港經營多間檢疫酒店的遠東發展（0035）股價亦受壓（見表2），相信是反映沒有檢疫酒店安排下，酒店收入可能受壓，以及本地Staycation生意減少。

光銀國際：零售股最差時間已過 惟未見催化劑

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，「0+3」可刺激港人外遊，但要達至「0+0」仍需一定時間，相信旅遊相關股只是短炒為主，需要關注供應問題，預計國泰及東瀛遊等至少要待數個月才可恢復足夠人手。他又稱，酒店股中長期前景已大幅改善，但10月只有內地長假期，惟內地政府未必會改變入境檢疫措施，料高檔酒店股或要等待聖誕節或是更多旅客來港才可受惠，未有大量外來旅客下，經營三四星酒店的股份更難受惠。

至於零售股方面，林樵基認為，莎莎（0178）、周大福（1929）等較依賴內地旅客，惟現時內地仍未知何時始通關。他強調，零售股最差時間已過，只是未見催化劑帶動該板塊。

耀才：國泰股價已升一輪 不宜高追

耀才證券研究部總監植耀輝表示，估計不少港人外遊首選目的地將是日本，因此帶動旅行社股份急升，但預計只是短線炒作，較看好國泰，其昨日已公布將加開逾200班次前往亞洲及長途航點，相信出入境措施再放寬亦可受惠。不過，他提醒，國泰股價已升一輪，現不宜高追，建議可再觀望外來遊客的情况。

他又稱，「0+3」下周起實行，難以估算外來旅客表現，相信酒店股受惠程度不大，加上旅客人數需要顯著反彈才對旅遊業界帶來幫助，因此不建議立即追入相關股份。