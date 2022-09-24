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數科超購150倍 認購120手獲1手

標籤：新股

【明報專訊】資訊方案解決商數科（2350）進行招股，最終確定近上限的0.85元定價，超額認購高達150倍。認購者要認購120手才獲1手，一手中籤率為30.1%，料集資額約為7120萬元，並於下周一（26日）正式掛牌上市。另傳萬物雲（2602）以49.35元定價，稍低於招股中間價，料集資約57.6億元。而昨日GC Construction（1489）、健世科技（9877）、艾美疫苗（6660）及中創新航（3931）同步招股，惟孖展反應一般，健世科技及艾美疫苗分別足額及超購0.26倍，其他均未獲得足額認購。

數科招股範圍為0.8元至0.86元，最終每股定價0.85元，本港公開發售部分接獲逾1.8萬份有效申請，超額認購約150.3倍。

公司表示，由於香港公開發售的超額認購超過100倍，故啟動回撥機制，6250萬股國際配售已重新分配至香港公開發售。最終公開發售股份數目為7812.5萬股，相當於發售股份總數的50%。國際配售方面僅錄足額認購。

4新股昨同步招股 艾美疫苗超購0.26倍

公司今次集資所得7120萬元，當中約55.3%將用於擴充分銷業務，其中包括從資訊科技產品廠商獲取更多授權分銷權，豐富產品組合以進行分銷；約20.4%將用於擴充系統整合解決方案業務。

萬物雲傳49.35元定價

內房萬科（2202）旗下的物管公司萬物雲據報以49.35元定價，惟消息指最終價格尚未敲定，仍有變動的可能，萬物雲亦未有回應。據港交所公告，萬物雲將以每股47.1至52.7元的價格發行約1.167億股股票。

4隻新股昨日起招股，截至昨日下午7時半，中創新航表現最好，錄3958萬元孖展；健世科技錄2350萬元；水泥承辦商GC CONSTRUCTION錄572萬元；艾美疫苗錄400萬元。

明報記者

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