金管局對國泰世華罰款1100萬

指高風險客戶盡職審查存缺失

金管局表示，國泰世華除了沒有在當時設立及維持有效程序履行反洗錢條例下，有關持續客戶盡職審查及嚴格客戶盡職審查的責任，也沒有採取所有合理措施，預防及減低洗錢及恐怖分子資金籌集風險。

決定紀律處分行動時，金管局稱已考慮所有相關因素，包括調查結果的嚴重性、需要向國泰世華香港及業界傳遞明確阻嚇信息、該行已採取缺失採取補救措施，以及其過往沒有相關紀律處分，並在金管局調查及執法程序中表現合作。

金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹表示，銀行高級管理層的監察，是洗錢及恐怖分子資金籌集風險管理架構的重要一環。在履行相關法律及監管規定責任時，銀行須清楚了解有關風險，並配置足夠資源以及確保機構內部整體有效協調，以適時和積極地跟進打擊洗錢及恐怖分子資金籌集相關事宜。銀行應參考金管局的相關指引及通告，實施合適的管治制度。