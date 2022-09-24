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歐元區PMI惡化 瀕衰退邊緣 美製造業續擴張 服務業改善

【明報專訊】面對通脹高企、能源短缺，以及戰爭威脅等影響，環球經濟形勢步履蹣跚。昨公布的歐元區PMI數據，連續3個月處於收縮水平，且收縮幅度加劇，預示歐元區可能陷入衰退。英國的製造業及服務業活動也處於收縮水平。相比下，美國經濟形勢較好，製造業活動維持擴張，而服務業活動雖處於收縮，但收縮幅度比預期小。美國9月綜合PMI升至49.3，是3個月來最高。

不過面對聯儲局等主要央行大幅加息，市場憂慮經濟轉弱，國際油價昨午夜前挫5%，跌至8個月低位。布蘭特期油跌穿每桶86美元，紐約期油跌至每桶78美元水平。

油價挫5% 道指早段跌逾400點

美股三大指數早段跌幅頗大，油股領跌。道指早段跌逾400點，跌穿3萬點及6月的收市低位。標普500指數及納指早段跌近2%。泛歐Stoxx 600指數午夜前跌逾2%，為52周低位。受經濟數據疲軟影響，歐元兌美元昨晚跌至0.9727，為20年新低。美匯指數升穿112關口，續創20年新高。

經濟動力轉弱，加上英國公布減稅措施（相關新聞刊A15）後，前景未許樂觀。市場憂慮政府透過增加發債來提供資金，紛紛拋售英國國債及英鎊。英國10年期國債孳息率由公布減稅措施前的3.8厘跌至3.5厘。英鎊兌美元低見1.0898，刷新37年新低。美國前財長薩默斯認為英國的政策過於天真，預期英鎊有可能跌破1美元。

英鎊兌美元見37年新低

與此同時，歐洲前景持續惡化。能源成本上漲，遏抑消費需求，令歐洲製造業及服務業均受打擊。歐元區9月製造業PMI初值跌至48.5，為27個月新低；服務業PMI初值跌至48.9，為19個月低位；綜合PMI初值跌至48.2，為20個月新低。最新的PMI數據預示，歐元區第三季GDP可能收縮0.1%，到第四季的跌幅有可能加劇，令歐元區可能陷入衰退。有分析認為，該數據有力證明，能源危機令歐洲經濟下滑。編製數據的標普全球（S&P Global）指出，歐元區商業活動已連續3個月收縮，若剔除歐元區在新冠疫情期間防疫封鎖的月份，9月的PMI指數跌至2013年以來最低。

歐元區經濟勢頭轉弱之際，英國的經濟活動也處於收縮水平。9月製造業PMI初值升至48.5，但仍在榮枯線以下。9月服務業PMI初值則跌至49.2，創去年初以來低位。

IMF：明年全球經濟更嚴峻

隨着歐洲對俄羅斯的能源制裁加劇，而俄羅斯已減少對歐洲國家的供應，歐洲家庭和企業需為今冬可能面臨能源短缺做準備，消費者信心處於歷史低位，部分歐洲企業已推遲招聘，歐元區最大經濟體德國的處境尤其嚴峻。隨着歐洲央行已開始加息，並重申遏抑通脹的決心，要在控制通脹的同時，避免經濟硬着陸變得困難。

Energy Aspects分析師預期，若缺乏俄羅斯平衡市場供應，歐洲的能源危機或持續至2023年底，預期原油價格短期內在90美元水平上落，今年底可能回升至120美元左右。國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）警告，今年全球經濟前景「黯淡」，明年情况可能更為嚴峻，除非各國央行能控制通脹。

（綜合報道）

[國際金融]