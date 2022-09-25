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英50年最大規模減稅 鎊匯見37年低

標籤：經濟

【明報專訊】英國新政府推出50年來最大規模的減稅方案，卻打擊市場對英國資產的信心，英鎊匯率上周五急跌，每英鎊兌美元上周五跌至1.08水平，為1985年以來低位，英國富時100指數亦曾一度跌穿7000點，收市跌約2%至7018點。彭博引述德銀全球外匯研究主管George Saravelos表示，在英鎊急跌及債息大升的情况下，英倫銀行本周需在正規會議以外大手加息，以穩定市場信心。

德銀：英倫銀行本周或需大手加息

George Saravelos指出，市場已發出強烈的信號，表明不願意以當前的英國實際利率和匯率，為英國財政赤字提供資金。因此，他認為英倫銀行最早將於本周例外地在非議息會議期間大幅加息，以重新獲取市場信心。

他更呼籲英倫銀行發出「強烈信號（strong signal）」，表明該行願意不惜一切代價，從而快速壓抑通脹及令實際利率重回正水平。

英5年期國債孳息抽升0.5厘

在英國財政大臣關浩霆上周五公布減稅方案後，英國5年期國債孳息抽升0.5厘，創歷來最大單日升幅，反映債價急挫。10年期國債孳息亦升0.33厘，交易員同時估計英倫銀行在11月議息會議將加息1厘。

黃國英資產管理基金經理及合伙人黃國英分析，上周五英國市場對減稅方案過度反應，他形容方案為「好大賭博」，希望做到有能者得益，靠上層推動經濟復蘇，但在賭通脹會否失控。他認為，總體方案合理，至少比美國不斷派錢為佳。