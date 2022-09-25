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科企省成本 Google削旅行娛樂預算

標籤：經濟

【明報專訊】環球經濟前景不明朗，多家科網巨企相繼推出節流措施或裁員以節省成本。據CNBC報道，Google上周舉行全體員工大會，其行政總裁皮查伊（Sundar Pichai）被員工問到削減旅行和娛樂預算時回應，不要將花費金錢與開心混為一談，認為現正處於過去10年間宏觀經濟條件最困難的時刻，公司及員工應齊心協力渡過難關。

CEO：現處於最困難時刻

報道又提到，Google員工在內部系統向皮查伊提問，為什麼公司已由疫情走出來，加上破記錄的盈利及擁有巨額現金儲備，仍要削減旅遊及娛樂預算。皮查伊亦慎重回答，希望所有員工均有閱讀新聞，Google只是在經濟艱難時刻更負責任，而員工齊心面對困境亦十分重要。他又稱，不但是經濟環境為Google帶來挑戰，不斷擴大的官僚主義亦是挑戰之一。

未回應管理層減薪問題

皮查伊認為，雖然部分福利被取消，Google文化仍可使人快樂，花費金錢不應等同於開心，例如一間勤奮的初創企業，人們很有可能很快樂，但不應等同於花錢。不過，皮查伊未有回應員工有關削減管理層薪酬的問題。

至於被問到管理層要求員工返回辦公室，以及不需要出差的措施，皮查伊表示，公司未有完全限制旅行，已給予團隊自由決定權。

另外，外電早前引述消息人士稱，facebook母企Meta（美：META）計劃在未來幾個月削減至少10%成本，大部分節省的成本將是通過重組部門以裁減大量員工，小部分將來自削減管理和諮詢預算。

Meta重組部門 淘汰大量員工

知情人士透露，Meta悄悄地通過重組部門，並為受影響的員工提供30天內申請其他內部職位的緩衝期，如果無法在該時段在內部找到新工作就會被終止僱用。此舉可淘汰大量員工同時，亦避免了發出大量解僱通知。

該名人士又指出，今次的節省開支只是序曲，未來將進一步擴大規模。

報道指出，Meta過去多數只有表現不佳的員工才無法找到新職位，不過現時受影響的員工及經理均表示，即使是表現良好的員工，亦會面對被定期淘汰的危機。