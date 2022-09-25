iPhone 14 Pro需求勁 全球平均銷售價格料破紀錄

【明報專訊】《金融時報》引述Counterpoint Research的預測數據，由於蘋果公司（美：AAPL）本月初推出的新款iPhone 14需求強勁，今年底前將會兩次打破iPhone平均價格記錄，預計全球平均銷售價格（ASP）將在第三季及第四季分別提高至892美元及944美元。現時iPhone的平均價格紀錄為去年第4季的873美元。
報道指出，iPhone平均售價是投資者衡量蘋果的關鍵指標，因智能手機銷售仍佔公司收入約50%，且蘋果在9月初發布旗艦年度產品時未有提高價格，因此iPhone平均價格上漲情况變得更重要。
自蘋果發布新一代iPhone後，不少報道均指出，iPhone 14與上一代的iPhone 13相差無幾，包括沿用「瀏海」設計等，建議購入Pro機型。
報道引述Evercore ISI的調查結果，有56%或會購買iPhone消費者計劃購買Pro機型，較去年同期的41%大增15個百分點。該機構預計，明年iPhone的全球平均銷售價格約為940美元，較iPhone 13的周期高出約10%。
分析師Amit Daryanani表示，由於iPhone的全球平均銷售價格高於預期，正在上調未來4個季度的iPhone收入預測。