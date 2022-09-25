iPhone 14 Pro需求勁 全球平均銷售價格料破紀錄

第四季料升至944美元

報道指出，iPhone平均售價是投資者衡量蘋果的關鍵指標，因智能手機銷售仍佔公司收入約50%，且蘋果在9月初發布旗艦年度產品時未有提高價格，因此iPhone平均價格上漲情况變得更重要。

自蘋果發布新一代iPhone後，不少報道均指出，iPhone 14與上一代的iPhone 13相差無幾，包括沿用「瀏海」設計等，建議購入Pro機型。

分析：上調未來4季收入預測

報道引述Evercore ISI的調查結果，有56%或會購買iPhone消費者計劃購買Pro機型，較去年同期的41%大增15個百分點。該機構預計，明年iPhone的全球平均銷售價格約為940美元，較iPhone 13的周期高出約10%。

分析師Amit Daryanani表示，由於iPhone的全球平均銷售價格高於預期，正在上調未來4個季度的iPhone收入預測。