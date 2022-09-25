美聯儲被批政策失誤 拖累貿易伙伴

分析：新《廣場協議》難達成

部分市場人士指出，匯市當前問題，某程度與1980年代的美元強勢有相似之處，但當年主要工業國聯手遏抑美元升值的一幕，不可能再次重演。美國在1980年代大幅加息以遏抑通脹，貨幣政策收緊導致美元大幅升值，妨礙美國出口。當時在美國政府牽頭下，日本、德國等主要工業國代表與美方在紐約廣場酒店（Plaza Hotel）會晤，與會國家在1985年9月22日達成《廣場協議》（Plaza Accord），同意聯手沽出美元，以遏制美元升勢，促進全球貿易。

研究機構Vanda Research策略師Viraj Patel表示，如要達成新的《廣場協議》，必須得到美國政府的參與，而美國財政部卻不可能出手弱化美元。美國在1980年代希望美元貶值，以推動出口，如今卻要遏抑接近40年高位的通脹，美元強勢有助於降低進口成本，緩和通脹壓力。

荷蘭合作銀行（Rabobank）策略師弗利（Jane Foley）指出，在美國認為通脹威脅已受到控制前，國際社會不可能達成新的《廣場協議》。美元强勢其實是聯儲局加息的副產品，若此際削弱美元，將與聯儲局的緊縮政策互相矛盾。

美元強 非美國家財政負擔增

若缺乏美國支持，任何央行遏抑本幣貶值的措施最終可能徒勞無功，但各國決策者也沒有更好的選擇，只能繼續收緊貨幣政策或干預匯市，否則可能面對更大的經濟損失。石油等大宗商品都以美元計價，因此美元強勢會令各國企業和消費者面臨更大的財政負擔。

此外，全球約一半的國際債務以美元計價，意味美國以外的國家，需要就其美元債務支付更多利息和本金。美匯指數今年以來升逾15%，意味這些以美元計價的債務融資成本也面臨同樣的升幅，對於那些本幣嚴重貶值的國家來說，償付成本的升幅更大。

[企業地球村]