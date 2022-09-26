在社交媒體營銷群組，有位朋友問到如何捧紅老細，這是上級要求，求網友建議。看似一個很有趣的提問，其實也非常實在。創業者或中小企的負責人往往就是公司對外的Icon，當然有人可能真的想自己走紅，「有名有利」，但往往都是人在江湖身不由己，為生意不得不拋頭露面。就算大公司，不少高管為公司為自己職涯，也在LinkedIn等非常活躍，個人品牌越來越受重視。

網上你是誰

在社交媒體課程，我一定有一個小活動要學生搜尋自己的名字，包括中英文名字、花名和自己幾個常用的電郵地址。其實這也是公司為一些高層做個人品牌營銷時第一項會做的事情。當你搜尋時，可能會被Google嚇你一跳，如果找到的是正面的訊息，自己的網站和社交媒體帳號當然值得高興。但往往會找到自己曾經接受訪問，但不太喜歡的照片，還有唸書年代的過去。或是自己曾經在某些討論區發表的言論。也有可能是自己的過去，不想一提或是已經轉變的路向。負面和不相關的資訊，其實對作為公司負責人和高管，會影響深遠。

內容投資最大化

要做好個人品牌營銷，非一兩句說話可以說明。昔日事情的搜尋結果，亦非朝夕可以「洗底」。小建議，就是從今開始建立由自己控制的好內容。分享行業相關和製作專業內容花費不少時間，卻是很好的建立個人品牌方法。辛苦製作的內容，也應該「一雞多吃」，轉化成不同格式內容在不同平台分享，將時間和心機的投資「最大化」。

不是證件照是專業照

人類都是視覺先行的動物，但亞洲人普遍含蓄害羞而沒有好好展示自己的相片。拍一輯能夠代表自己專業的照片，其實可以應用在很多不同的地方，例如行內的刊物、專訪、演講時的個人簡介。而這間媒體平台上，不同平台其實也應該用上不同的照片同樣是「搵食平台」， LinkedIn和Tinder的照片要不同，你應該懂吧！

人脈管理屬大學問

個人品牌發展和營銷是一個很大的課題，也是建立思想領袖的重要一環，也有不少公司要求我們為該公司員工代表在媒體世界發放內容，作為培訓之用。再延伸，其實我覺得個人也需要一套自己的CRM客戶關係管理系統，外國有類似這類型的平台在發展，但還未成氣候。你又如何管理你的人脈關係呢？