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首名華人總裁 翁以登「出山」冀為港解困

【明報專訊】在中美關係持續緊張之際，美籍華人翁以登以75歲之齡接任美商會總裁，而且是商會的首名華人總裁。他提到決定接任其中一個原因是知道香港正面臨艱難局面，希望透過自己對香港、中國和美國商界及經濟狀况的了解，為企業「在很多石頭之中找路過河」。

翻開履歷，翁以登過去曾在美國空軍服役，退役後曾先後擔任香港總商會總裁、內地星巴克高層、香港科技大學副校長等職位，最近4年則在泰國亞洲理工學院出任校長。他表示，他在卸任校長時已屆退休年齡，亦有計劃退休，但接獲美商會邀請後，他經過考慮決定接任，希望協助商界共渡難關，亦期望迎接不同挑戰，並指家人也明白香港面臨的艱難局面，理解他的決定。

事實上，香港因政治和疫情面對人才外流問題，美商會上任總裁早泰娜（Tara Joseph）因香港嚴格的防疫政策影響，早在去年8月已搬回美國生活，她曾提及香港政治問題也對港人帶來壓力，造成不少人移民他國。

港須加強解釋「兩制」 重塑國際形象

提到香港作為國際城市，近年「一國兩制」的履行惹來不少爭議，翁以登認為，中央是希望香港維持國際城市的定位，而非變成另一個上海。他認為，未來本港須加強對「兩制」的解釋，例如香港具獨立關稅、法治城市的地位不變等，只要重新釐清這些被模糊的地方，重塑香港的國際形象，他相信是可以重塑商界的營商信心。