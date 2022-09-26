moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

港版SPAC表現平平 業界籲勿急於引入散戶

【明報專訊】全球經濟轉差，香港新股市場吹淡風，本港今年初引入新上市模式特殊目的收購公司（SPAC），至今掛牌4家公司表現暫未見驚喜（見表）。有處理企業融資及新股市場經驗的西盟斯律師行合伙人馬柏智指出，本港SPAC才剛起步，事前更已做好諮詢，外國經驗亦反映引入零售投資者與SPAC的波動性存在關係，認為市場應給予更多時間讓SPAC市場自行探索發展，而不用急於引入散戶參與。

馬柏智稱，美國作為全球最大SPAC市場美國，去年上市SPAC宗數打破歷史紀錄，佔當地上市新股比例更高達63%。雖然今年至8月初，美國SPAC熱潮急速倒退，但在佔當地新股集資額仍近七成。他認為，SPAC未來對本港市場亦會非常重要。就算現時SPAC上市個案不多，但他相信這其實是全球廣泛出現現象，認為現時最重要的，是要看投資者是否願意投資。

指SPAC在港推出時間短 需時摸索

至於是否容許散戶參與SPAC上市融資及買賣，馬柏智稱，在監管當局進行諮詢時，聯交所已留意到本港散戶在新股上市中參與程度向來甚高，為保障投資者，當局才會決定引入專業投資者限制，同時監管機構亦注重SPAC發起人的背景審查。他認為，SPAC在港推出時間尚短，碰上現時環球經濟環境欠佳，市場需要給予時間摸索，目前去評論SPAC機制成敗是言之過早。

在SPAC市場之外，馬柏智指出，香港市場提高上市門檻、加強對借殼機制監管，以及強化除牌機制，暫時亦不見得要作調整及放寬。他認為，香港市場在提供配套供第二上市、互聯互通，甚至容許GDR（環球預託證券）轉撥股份來港上市，比其他亞太區市場更具融資能力、不俗的交投及國家政策支持，會適合中概股、東南亞地區公司過來上市。在近年經濟轉差，在嚴謹的除牌機制下，上市公司尋求白武士及復牌無疑存在挑戰，但是他指出，市場參與者早已適應過來，多會提早啟動前期工作，並更密集地抓緊進度，未聽見有聲音提出改變機制。