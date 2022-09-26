霸菱亞洲擬合併卓佳瑞致達 爭624億元估值

【明報專訊】據彭博引述消息人士報道，霸菱亞洲私募基金目前正探索合併旗下位於香港的兩間商業服務公司卓佳和瑞致達，計劃為重組後的新公司爭取約80億美元（約624億港元）的估值。有關合併審議屬初步，尚未作出最終決定。霸菱亞洲香港總部代表拒絕回覆彭博查詢。
報道指出，霸菱亞洲正透過顧問公司進行一項合併，兩間公司合共估值約在70億至80億美元之間。 消息又指，為幫助確定合併後業務的估值，霸菱亞洲正考慮出售兩家公司中規模較大的瑞致達少數股權，惟未作出最終決定。消息續指，受宏觀經濟及地緣政治等不確定性影響，以及中國監管持續打擊、令出售瑞致達股份的計劃變得甚具挑戰性，而兩間公司合併亦有助霸菱亞洲降低營運成本並增加收入。
霸菱亞洲剛於今年6月向私募股權公司璞米資本（Permira）收購卓佳，估值高達約28億美元，當中包括債務。報道亦指出， 瑞致達已引起包括華平投資在內等其他私募股權公司的初步興趣，知情人士表示，目前瑞致達估值或在40億至50億美元之間。
據卓佳官網顯示，公司成立於2000年，為上市公司和非上市公司提供業務運營和公司管理支援，當中包括會計、薪資和秘書服務。卓佳亦提供投資者和股票註冊服務，在全球擁有約5萬名客戶，其中近半數客位於內地。
至於瑞致達則是霸菱亞洲2015年從IK Investment Partners手上收購，至今未披露收購金額。據瑞致達網站顯示提供包括會計、秘書、公司創立、合規和交易等支援的後台服務。