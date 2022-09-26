霸菱亞洲擬合併卓佳瑞致達 爭624億元估值

今年6月收購卓佳 估值28億美元

報道指出，霸菱亞洲正透過顧問公司進行一項合併，兩間公司合共估值約在70億至80億美元之間。 消息又指，為幫助確定合併後業務的估值，霸菱亞洲正考慮出售兩家公司中規模較大的瑞致達少數股權，惟未作出最終決定。消息續指，受宏觀經濟及地緣政治等不確定性影響，以及中國監管持續打擊、令出售瑞致達股份的計劃變得甚具挑戰性，而兩間公司合併亦有助霸菱亞洲降低營運成本並增加收入。

霸菱亞洲剛於今年6月向私募股權公司璞米資本（Permira）收購卓佳，估值高達約28億美元，當中包括債務。報道亦指出， 瑞致達已引起包括華平投資在內等其他私募股權公司的初步興趣，知情人士表示，目前瑞致達估值或在40億至50億美元之間。

據卓佳官網顯示，公司成立於2000年，為上市公司和非上市公司提供業務運營和公司管理支援，當中包括會計、薪資和秘書服務。卓佳亦提供投資者和股票註冊服務，在全球擁有約5萬名客戶，其中近半數客位於內地。

至於瑞致達則是霸菱亞洲2015年從IK Investment Partners手上收購，至今未披露收購金額。據瑞致達網站顯示提供包括會計、秘書、公司創立、合規和交易等支援的後台服務。