積金局建積金易平台 冀行政費再降55%

劉麥嘉軒稱，自出任積金局主席一年半以來，接觸不同背景持份者，各方不約而同地關注「如何進一步降低強積金收費」議題。強積金收費的組成部分主要包括行政費、投資管理費、保管人費及受託人費，其中行政費佔基金開支比率超過四成。

她表示積金局現正全力構建積金易平台，將強積金計劃行政工作程序標準化、精簡化和自動化，目標是將計劃行政費降低多達55%。

至於其他收費方面，劉麥嘉軒稱，當局將繼續提升強積金透明度，協助計劃成員作出合適的投資決定及選擇服務提供者，從而促進市場競爭，帶動收費下調。積金局基金平台最近新增「最低5年期累積回報的10個基金」和「最高開支比率的10個基金」排行榜，以提升強積金透明度。

稱基金開支一刀切並不可行

就「一刀切」劃一基金開支比率提議，她指出外界必須明白基金收費是取決於基金類型，因此劃一基金開支比率並非可行方法。相反，劉麥嘉軒建議計劃成員不應單純比較收費，而更需要考慮個別基金是否物有所值。

劉麥嘉軒認為，如果該基金透過更積極的管理爭取得更好的成果，即使收費較高，其性價比可能比收費較低但回報較為遜色的基金為高。