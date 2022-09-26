moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

減持寧德時代 已沽清比亞迪

【明報專訊】邦德資產管理首席投資主管梁江在一年前、《Money Monday》第317期（去年9月27日出版）封面故事曾看好比亞迪（1211）及寧德時代（深：300750），兩股股價強勢曾延續至上季，直至本季股神巴菲特減持比亞迪後始轉弱（見圖）。梁江在是次訪問透露，內地電動車佔整體汽車市場的滲透率過去兩年高速增長後，近月一直維持在27%至28%，可見行業的高增長期暫已過去，因此旗下基金已沽清比亞迪，並且正減持寧德時代。

瑞銀中國汽車行業研究主管鞏旻在《Money Monday》第361期（今年8月15日出版）封面故事表示，預計中國今年能達到600萬輛電動乘用車的生產和銷售量，市場滲透率可望從前年的5%至6%急升至去年的15%至16%後，今年再進一步攀升到26%至27%；惟他當時亦提醒，隨着今年底開始中國政府全面取消補貼，明年電動車銷量料僅增長21.7%至730萬輛，滲透率增長也將跟隨放緩。上述報道見報約兩星期後，上月底股神巴菲特旗下巴郡亦向港交所申報已減持比亞迪，比亞迪股價至今跌近三成。

電動車難完全取代燃油車

滲透率三成屬短期天花板

邦德資產管理梁江在是次專訪則透露，旗下基金現時亦已沽清比亞迪，原因同樣是憂慮內地電動車滲透率增長放緩的問題，而他所掌握的最新市場情况，比瑞銀鞏旻所預測的更具挑戰性：「內地電動車的滲透率現時已去到27%至28%，而這個百分比已維持了好幾個月」。

梁江認為，現時投資者要考慮的一個問題是：「內地消費者購買一百輛車，是不是一百輛車都會由燃油車變成電動車呢？」而作為有豐富駕駛經驗、曾駕駛燃油車及電動車的車主，他對此問題的答案屬「否」，他解釋說：「我覺得電動車很不方便，萬一你要出門，發覺電動車沒電了，連門都出不了」，而且亦有駕駛電動車途中難以找到充電站的問題。

故此，梁江估計，內地電動車滲透率30%已屬短期的天花板，難以進一步上升，這樣的話，行業內的競爭將會加劇，即使比亞迪及寧德時代屬行業龍頭，增長動力亦會放緩：「去年內地電動車滲透率上升超過一倍，這當然是很了不起的事情，但假如日後滲透率不再上升了，電動車股增長動力何在呢？老百姓會買更多的車嗎？不會，內地整體汽車銷量近年其實沒有什麼增長，只是汽車市場的格局有變化，原本是燃油車佔全部，電動車則由零開始增加市場份額到現時的27%至28%，如果這個市場的格局變得固定的話，電動車銷量增長便會迅速放緩，這當然會影響比亞迪及寧德時代，即使它們都是行業的龍頭」。

估值現已偏高 須更多技術突破

根據彭博綜合券商的今年盈利預測，比亞迪及寧德時代預測市盈率分別達60倍及39倍，梁江認為，有關估值一點也不便宜，故此旗下基金現已沒有持有比亞迪，並且亦正在減持寧德時代，「中國電動車行業如何進一步發展，現在要先觀望，要看看關鍵技術能否進一步突破」。

截至8月底，「邦德中國基石基金」10大持股包括李寧（2331）及貴州茅台（滬：600519），分別是內地運動服裝以及白酒龍頭股。梁江表示，國產品牌逐步替代國外品牌將會是長期邏輯，特別是運動服飾這個行業，估計李寧將會繼續擴大市場份額；而高端白酒的需求和增長較為穩定，同樣具有長期投資價值。

根據彭博綜合券商今年的盈利預測，李寧及茅台預測市盈率分別為31倍及36倍，均低於比亞迪及寧德時代，由此可見目前內地消費龍頭股的估值較電動車龍頭股吸引。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]