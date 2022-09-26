減持寧德時代 已沽清比亞迪

瑞銀中國汽車行業研究主管鞏旻在《Money Monday》第361期（今年8月15日出版）封面故事表示，預計中國今年能達到600萬輛電動乘用車的生產和銷售量，市場滲透率可望從前年的5%至6%急升至去年的15%至16%後，今年再進一步攀升到26%至27%；惟他當時亦提醒，隨着今年底開始中國政府全面取消補貼，明年電動車銷量料僅增長21.7%至730萬輛，滲透率增長也將跟隨放緩。上述報道見報約兩星期後，上月底股神巴菲特旗下巴郡亦向港交所申報已減持比亞迪，比亞迪股價至今跌近三成。

電動車難完全取代燃油車

滲透率三成屬短期天花板

邦德資產管理梁江在是次專訪則透露，旗下基金現時亦已沽清比亞迪，原因同樣是憂慮內地電動車滲透率增長放緩的問題，而他所掌握的最新市場情况，比瑞銀鞏旻所預測的更具挑戰性：「內地電動車的滲透率現時已去到27%至28%，而這個百分比已維持了好幾個月」。

梁江認為，現時投資者要考慮的一個問題是：「內地消費者購買一百輛車，是不是一百輛車都會由燃油車變成電動車呢？」而作為有豐富駕駛經驗、曾駕駛燃油車及電動車的車主，他對此問題的答案屬「否」，他解釋說：「我覺得電動車很不方便，萬一你要出門，發覺電動車沒電了，連門都出不了」，而且亦有駕駛電動車途中難以找到充電站的問題。

故此，梁江估計，內地電動車滲透率30%已屬短期的天花板，難以進一步上升，這樣的話，行業內的競爭將會加劇，即使比亞迪及寧德時代屬行業龍頭，增長動力亦會放緩：「去年內地電動車滲透率上升超過一倍，這當然是很了不起的事情，但假如日後滲透率不再上升了，電動車股增長動力何在呢？老百姓會買更多的車嗎？不會，內地整體汽車銷量近年其實沒有什麼增長，只是汽車市場的格局有變化，原本是燃油車佔全部，電動車則由零開始增加市場份額到現時的27%至28%，如果這個市場的格局變得固定的話，電動車銷量增長便會迅速放緩，這當然會影響比亞迪及寧德時代，即使它們都是行業的龍頭」。

估值現已偏高 須更多技術突破

根據彭博綜合券商的今年盈利預測，比亞迪及寧德時代預測市盈率分別達60倍及39倍，梁江認為，有關估值一點也不便宜，故此旗下基金現已沒有持有比亞迪，並且亦正在減持寧德時代，「中國電動車行業如何進一步發展，現在要先觀望，要看看關鍵技術能否進一步突破」。

截至8月底，「邦德中國基石基金」10大持股包括李寧（2331）及貴州茅台（滬：600519），分別是內地運動服裝以及白酒龍頭股。梁江表示，國產品牌逐步替代國外品牌將會是長期邏輯，特別是運動服飾這個行業，估計李寧將會繼續擴大市場份額；而高端白酒的需求和增長較為穩定，同樣具有長期投資價值。

根據彭博綜合券商今年的盈利預測，李寧及茅台預測市盈率分別為31倍及36倍，均低於比亞迪及寧德時代，由此可見目前內地消費龍頭股的估值較電動車龍頭股吸引。

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