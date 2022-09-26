復星疑部署沽復星旅文 3.6億股存倉料鋪路 年初至今出售投資套逾52億

據中央結算系統（CCASS）資料顯示，有3.6億股復星旅文股份由實物持有轉入CCASS，同日有客戶將同樣數量的復星旅文股份存倉到復星恒利，股份相當於該公司已發行股本約29.02%。翻查資料，復星曾於9月5日減持復星旅文約2.3%股權，套現約2.4億元；而據CCASS資料顯示，在9月1日已有約2.36億股復星旅文股份存倉至復星恒利，至9月8日持倉減少約2800萬股，與復星出售減持數量接近。

5月悉售青島啤酒 套約41.4億元

有證券界人士表示，如無融資或特別需要、或是集團原始股東，不少投資者都會以實物持有上市公司股份，以節省存倉費用；他表示，存倉股份目的「可以好多」，例如利用股份融資等，而由於交易股份涉及交付，不少投資者為方便交易，亦需要在準備出售股份前將實物股份存倉。

事實上，復星自今年5月開始積極出售旗下股份投資，當中最大一宗交易是在今年5月悉售已持有多年的青島啤酒（0168）股權，套現約41.4億元，而踏入9月份亦已先後沽售招金（1818）、復星旅文及新華人壽（1336）持股，統計由年初至今，已套現約52.62億元（見表）。

大和日前發表報告，指經評估復星財務狀况，集團實際負債約1000億元人民幣，手頭現金約140億元人民幣，而下半年至明年上半年到期的在岸及離岸債務則約260億元人民幣。

估值見新低 券商續籲買入

大和表示，由於現時企業發債融資困難，對復星依靠銀行借貸及出售非核心資產增加流動性並不感到意外。該行稱，復星早前已取得逾3300億元人民幣信貸總額，估計未來仍會再出售資產套現約310億元人民幣，惟由於復星估值已跌至歷史低位，因此維持給予「買入」評級，維持目標價10.8元。

至於復星旅文在母公司減持陰霾下，股價已由月初逾10元水平，急瀉至上周五收市的7.21元。高盛發表報告指出，集團股價因母企減持疲弱，但旗下度假村連鎖品牌Club Med下半年預訂大增，歐美地區預訂量已高於2019年疫情前，認為股價未反映，因此維持復星旅文「買入」評級及目標價14.6元不變。

明報記者