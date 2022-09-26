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Grab總裁稱無意「大規模裁員」

【明報專訊】受全球加息浪潮影響，市場資金逐步收緊，大量科網企業亦要縮減人手應對逆境，近期傳出將會裁員的東南亞電召汽車及外賣平台Grab（美：GRAB），行政總裁Alex Hungate接受路透訪問時表示無意「大規模裁員（Mass Layoffs）」，稱正在有選擇地招聘，並重申拓展其金融服務是集團發展大方向。

Alex Hungate表示，Grab此前一直擔心全球經濟衰退，並且對任何招聘都非常謹慎和審慎，但形容公司沒有達到絕望地步，須要凍結人手或大規模裁員。

想保留資金 招聘門檻較高

他提到，Grab曾在今年中曾作特定的業務重組，「我知道其他公司同時在大規模裁員，我們認為公司不屬於那種情况」。Hungate透露，公司正在特定範疇包括招聘數據科學、地圖技術及其他專業領域進行招聘，但亦承認現時決定招請人手時比以往難。Hungate表示，公司想保留資金，因此決定招聘時的門檻亦肯定較以往提高。

Grab重申其金融服務發展決心，今年已削減大量俗稱「幕後店舖（dark stores）」、設於住宅區並用於發展快速配送的倉貯空間。Hungate表示，公司不論在平台內外均顯著增加支付、錢包和非銀行金融貸款服務。

今年Grab重組金融科技部門，專注於更具盈利的領域。Hungate說，隨着公司作出轉變，料業務組合將朝着更高的利潤率發展。