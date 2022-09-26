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瑞信啟動戰略檢討

【明報專訊】據路透報道，近日頻傳將會大幅裁員的歐資投行瑞信集團（美：CS），計劃啟動一個全球業務戰略檢討，期望長遠能加強銀行品牌地位。報道引述董事長Axel Lehmann和行政總裁Ulrich Koerner剛於上周六（24日）向員工發出內部通訊，確認將啟動戰略檢討，過程將需要時間及各個業務部門共同努力。

報道引述由兩名瑞信高層發出的備忘錄，指近日市場上有關營運審查的報道及各種猜測，引發員工和客戶質疑，確認該行正計劃啟動戰略檢討，明確表示將對瑞信所有選項進行嚴格而認真的評估，並解釋集團「希望建立一條清晰的道路，以長期加強我們的品牌，這個過程需要時間和組織許多部門的大量努力。」

結果料於下月27日公布

路透此前引述兩名消息人士稱，瑞信正在討論多個不同方案，其中最激烈的做法是大幅退出美國市場，惟瑞信發言人對路透表示，瑞信沒有退出美國市場。備忘錄又顯示，戰略檢討的調查結果將於10月27日、即該行發布第三季度業績時公布。

受對冲基金Archego Capital爆煲拖累，向其提供大量資金的瑞信今年首三季已累計虧損近40億瑞郎（約320.05億港元），融資成本亦顯著增加。德銀在8月曾發表報告分析，估計瑞信目前資本缺口至少達40億瑞郎，也有消息指，瑞信正考慮裁減約5000名員工，即集團約一成人手，作為降低成本的手段之一。