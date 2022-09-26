等離子低溫殺菌 延長蔬果保質期

明報記者 薛偉傑

攝影 賴俊傑

生產力促進局綠色生活與創新部副主管（食品科技研究及管理）雷凱茵（圖）表示，等離子殺菌技術有多個優點。第一，它是一種物理殺菌技術，毋須使用任何化學品或防腐劑；第二，它不是靠熱力來殺菌。

早在十幾年前，等離子殺菌技術已經有理論研究，但主要都是在大學。後來，有些公司成功量產等離子空氣殺菌設備。可是，一直很少有公司能夠量產等離子食物殺菌設備。其中一大困難，是要用合理的成本和耗電量生產足夠殺菌能力的等離子。

保持食品味道營養賣相

生產力促進局也用了400多萬元和差不多3年時間，才研發出一套新鮮食品等離子殺菌系統的原型。其特點是，只需13A的電流和220V的電壓，毋須使用三相電等。因此，不論食品廠和食品工場是位於新舊工廈，都可以使用這套設備。

這套設備的主要設計用途，是用來為新鮮水果和蔬菜、乾果、乾燥粉末等殺菌。這是因為主流的殺菌技術都不適用於這些食品。例如，高溫殺菌技術很可能會破壞這些食品的風味和營養；高壓處理技術又會壓扁水果和蔬菜，令果汁和菜汁流出，而粉末則傳遞不到壓力。等離子殺菌技術則不同，它幾乎不產生熱力。以生產力局的等離子食品殺菌系統原型來說，機內溫度就只比機外高2至3度。而且，殺菌時間很短，不會影響食品的味道、營養和賣相。

具穿透力 包裝後亦可用

這套設備可以在食品包裝前或包裝後用來消毒殺菌，但該局比較建議，在包裝之後使用，因為包裝過程也可能會有一些細菌。她們在設計過程中，已經考慮到，即使有關食品是裝在透明膠盒或膠袋內，這套設備也能夠有效殺菌。根據測試，即使有關食品是裝在透明膠盒或膠袋內，這套設備也能夠在3至5分鐘內，殺死那些食品表面的絕大部分細菌，至少99%或以上。若不使用任何防腐劑，一般新鮮水果冷藏在4度的保質期大約也只有3日。但以這套設備處理後則可以延長到至少14日，某些甚至可延長到21日。但她亦承認，現時等離子技術主要都是針對食物表面的細菌和病毒，很難深入到食物內部。若要完全殺死食物內外的所有微生物，那部等離子消毒設備的能量就必須很大，或者處理時間很長，這樣成本就會很高，所以，食品廠若要避免水果內部有果蠅和寄生蟲等問題，仍然需要謹慎選擇供應商。

至今，他們已先後試驗超過20種水果和蔬菜，以及超過10種乾燥粉末，包括：胡椒粉、薑黃粉、麵粉等，都有滿意的殺菌效果。以乾燥粉末來說，以這套等離子設備處理之後，每克的細菌量至少可以減低99%。

現時這部設備還是第二代的原型，其基本設計已經定型，但尺寸和產能就較小，每小時只可以處理大約10公斤食品。將來量產的型號每小時將可以處理100公斤或以上的食品，會較長和較闊，但不會相差很遠。估計量產型號每部造價要數百萬元。所以她建議，本地食品業者可以透過和該局合作，來申請「投資研發現金回贈計劃」，以獲得40%的現金回贈；另外再善用研發開支扣稅的優惠（頭200萬元3倍扣稅，之後2倍扣稅）。她估計，雙管齊下之後，業者實際支付的費用最多可以下降至機價的三分之一左右。

[新經濟新天地]