余淑穎：提早退休 宜覓穩定收入抗通脹

Cherry是單身人士，因已擁有沒按揭的自置物業和相當的資產量，家庭負擔也不算大。現在已沒有工作，可算是早期退休一族，在資產管理上需配合個人風險承受能力來有效地積存生息，作長遠退休生活開支達致安享晚年，悠然自得的退休生活。

現時Cherry和家人同住每月平均開支1萬元，相當於每年12萬元，在娛樂開支上每年花費在旅行的開支約為5.5萬元，每年的基本開支約為17.5萬元，假設每年通脹2%，Cherry也放棄工作，你便需要擁有個人資產約723萬元，才能足夠支付及維持往後40年的現時生活開支水平！年長母親的一般醫藥開支費約為每年1萬元作補貼，現時自住的物業樓齡潛在着的維修保養風險相對也隨之而來，當然母親的醫療補貼和自置物業維修保養開支擁有着不能預期的基本因素，故此我建議Cherry必須保留現有資產約50萬元作應急所需。

保留部分現金應急 其餘滾存生息

現時Cherry手持現金、股票、銀行儲蓄及基金投資計劃合共約270萬元，樓宇的估值有650萬元，但屬自住物業，故此不能隨便放售。現時Cherry可先運用手持的270萬元作資產滾存生息，有些保險公司能提供保證約3.8至4.3厘年利率的收息計劃作長遠退休保障，此類型保單可選擇一次付款來獲取更高的利息回報，本金回本期相當於開計劃兩三年後能全數資金保證退回，Cherry可根據保險公司在合約上釐訂的保證利率每月派息作長遠收入及增值。假設Cherry保留50萬元作手頭備用現金，其餘的220萬元參與此保證利率收息計劃，以每年保證3.8厘年利率預算利息收入，可達每年8.36萬元，佔現時每年平均開支約47%作保證生活補貼。

對退休人士而言，擁有穩定收息項目來抵消日後通脹開支的需要是在資產管理上最基本的管理元素，否則手持的資產會一直遞減，或迫不得已向政府申請援助或再度投入社會工作。若每年17.5萬元生活開支維持不變，計及每年通脹2%，約15年便會用盡所有資金，但若參與此類型保證收息保險計劃，可提取的生活開支能夠延長6年。

當Cherry的手持資金差不多耗盡至餘下30%，就必須再為餘下的退休生活開支打算。我建議若干年父母百年歸老後，可考慮選擇安老按揭計劃！此計劃由香港按證保險有限公司直接營運，計算年金提取概念是基於以下四大條件來取決可提取生活費的多寡：申請者必須55歲或以上、借款人是否單人、要求提取年金的年期（10、 15、 20年或終身）、申請時保險公司可承擔之利率和申請時物業的估價等重要因素，以現時500萬元的物業、55歲單人申請預算，每月可提款14,250元作終身年金。

始終退休計劃是需要深思熟慮才能選擇合適的退休計劃配合個人需要，我建議Cherry可找專業的理財顧問作詳細分析及評估！

美聯金融集團高級副總裁

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[余淑穎 理財信箱]