「0+3」大解放 計好預算搶機票

明報記者 黃清瑤

●日本

對於港人來說，亞洲地區包括日本、台灣、泰國及韓國等都是熱門的旅遊地方。從價格網站可見，12月初從香港前往出發日本大阪，乘搭香港快運航空，來回機票連同20公斤行李，早機去、下午機返港，來回連稅機票為3619元。同樣日期香港航空午機去、晚機返，來回連稅機票5554元。

日本其他城市的機票比較貴，同樣日期前往東京，香港航空早機去、香港快運午機返的價格為5493元。類似出發時間，前往福岡的機票價格為3589元，沖繩為3118元。

上周四（22日），日本首相岸田文雄宣布自10月11日起，將恢復免簽證自由行及取消入境人數限制，但未公布詳情包括是否需要在出發前核酸檢測等，但可以確定的是不再需要繁複的申請簽證程序。

●台灣

不少人考慮前往台灣升學或就讀短期課程，目前前往台北，乘搭中華航空的機票價格只是2311元，已包含稅項、行李費及膳食費用。不過要前往台灣其他地區沒有直航機，例如前往台中的機票價格為5943元，並先乘搭胡志明航空由香港前往胡志明市，再由胡志明市乘搭中華航空轉機到台中，建議直接飛往台北再轉火車，會較為划算。

台灣亦逐步放寬入境檢疫，9月29日起改做快測並實施「3+4」安排，若順利，10月13日會進一步放寬至「0+7」，取消出入境旅行團限制，全面恢復免簽。因此，屆時入境不再需要核酸檢測，改為快速測試，且只須7天自主防疫。

●泰國

包括泰國在內的「賣豬仔」事件在過去一個多月鬧得人心惶惶，不過隨着事件淡化平息後，港人料再次到當地旅遊。從旅遊機票價格網站可見，由香港前往泰國曼谷，乘坐香港航空的來回機票價格連稅為2193元。倘追求較低的機票價格，夜機出發、凌晨機返港價格為1682元。

泰國早於今年7月先宣布重新開放入境，來自46個國家或地區的旅客都可以豁免入境隔離，包括香港。入境旅客毋須申請免隔離泰國簽證、毋須購買新冠保障的旅遊保險，亦毋須在公共場所佩戴口罩，但就要求旅遊人士接種兩劑新冠疫苗，如果未有接種疫苗就須出示72小時內陰性病毒檢測證明。

●韓國

韓國早於6月時已經全面開放旅遊，因此航班會較為充足，從旅遊機票網站可見，前往韓國首爾乘搭國泰航空的機票價格為3150元。如果前往釜山就要轉機，乘坐大韓航空設有一個中途站，首先從香港飛往首爾，等待5小時後，再由首爾飛往釜山機場，機票價格為4481元。

韓國早於5月中宣布放寬旅遊出入境限制，現時前往當地毋須打針、隔離或簽證，只要購買機票及預訂酒店即可入境。

●英國

英國一向是港人移民的熱門地，不妨趁着放寬檢疫探訪已移居的親朋好友。從旅遊網站可見前往倫敦的機位充足，不過臨近聖誕節機票價格會較為昂貴，國泰航空來回機票連稅費用為14,046元，回程時設有一個中途站。如果想較低的機票價格，可以考慮漢莎航空，中途需飛到法蘭克福機場再往倫敦，回程時乘搭漢莎航空，中途飛到蘇黎世機場，再返回香港，機票價格為7658元。現時前往英國毋須打針、隔離及簽證。

●澳洲

相比起倫敦，前往澳洲悉尼機票價格會較為便宜，出發乘坐國泰航空直飛及回程乘坐新畿內亞航空及設有一個中途站的來回機票價格為11,550元。至於前往墨爾本，目前未見直航機，全部都設一個中途站，總飛行及停留時間為13小時以上，機票價格最便宜11,160元。現時前往當地毋須打針、隔離及簽證。

■溫馨提示

對於大部分人來說，距離上一次出遊可能是兩三年前的事，在預訂機票，請緊記檢查護照是否已到期。上周有不少市民登入入境處網頁預約辦理護照，但因為人數太多，未能成功預約，計劃行程宜預留充足時間。

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