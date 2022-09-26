林嘉文：央行加息遏通脹 美債受壓

英倫銀行雖然亦有繼續加息，不過最新一次會議只加息0.5厘，幅度略低於市場預期的0.75厘，加上英倫銀行官員警告，第三季經濟增長率恐出現連續兩季收縮，反映英鎊短線基本因素仍然疲弱。

美元兌日圓支持位139.4

日圓近日的發展亦備受市場關注。日本央行干預匯市以支持陷入困境的日圓，有助日圓兌美元回升，而歷史上央行的單邊干預的確有機會為日圓的弱勢帶來短暫的喘息機會。

然而，筆者認為在美日利差等基本因素影響下，美元兌日圓未來3個月可能仍會持續上升，技術上短線初步阻力在於145.20，支持位則在於139.40。

美元兌瑞郎0.9800或有阻力

另外，瑞士央行再加息0.75厘，終於脫離了負利率的時代。瑞士央行行長雖然拒絕就未來政策提供進一步指引，但不排除會進一步加息，雖然瑞士法郎因加息幅度不及預期而下跌，美元兌瑞郎於0.9800亦可能會有初步阻力。若從交叉盤出發的話，瑞郎兌日圓或有望受惠瑞士及日本貨幣政策取向兩極而向好。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[林嘉文 匯市前瞻]