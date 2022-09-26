林嘉文：央行加息遏通脹 美債受壓

【明報專訊】上周外匯市場有不少重要消息，除了美國聯儲局上調聯邦基金利率目標以外，多間主要央行亦相繼加息，令市場進一步確信打壓通脹成為央行當下的首要任務。個別資產走勢明顯，聯儲局的偏鷹政策指引為債市帶來拋售壓力，美國10年期國債息率在聯儲局議息後上升至約3.7厘水平，2年期美債息率亦進一步升上4.1厘位置。筆者正密切注視美國10年期國債息率會否短期內受制於3.76厘的關鍵阻力。
英倫銀行雖然亦有繼續加息，不過最新一次會議只加息0.5厘，幅度略低於市場預期的0.75厘，加上英倫銀行官員警告，第三季經濟增長率恐出現連續兩季收縮，反映英鎊短線基本因素仍然疲弱。
日圓近日的發展亦備受市場關注。日本央行干預匯市以支持陷入困境的日圓，有助日圓兌美元回升，而歷史上央行的單邊干預的確有機會為日圓的弱勢帶來短暫的喘息機會。
然而，筆者認為在美日利差等基本因素影響下，美元兌日圓未來3個月可能仍會持續上升，技術上短線初步阻力在於145.20，支持位則在於139.40。
另外，瑞士央行再加息0.75厘，終於脫離了負利率的時代。瑞士央行行長雖然拒絕就未來政策提供進一步指引，但不排除會進一步加息，雖然瑞士法郎因加息幅度不及預期而下跌，美元兌瑞郎於0.9800亦可能會有初步阻力。若從交叉盤出發的話，瑞郎兌日圓或有望受惠瑞士及日本貨幣政策取向兩極而向好。
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