何啟聰：大市成交疏 港交所熊50355

騰訊（0700）上周五失守280元關口，以全日低位兼逾3年低位275元收市。300元關口或已建明顯阻力。騰訊再下試低位，好友雖然再加注，但注碼上更趨保守，同時向下換馬以減低價外幅度。看好或可考慮騰訊認購證24986，行使價333.53元，2023年1月到期，實際槓桿約8.5倍。相反看淡或可留意騰訊認沽證21393，行使價250.8元，2023年1月到期，實際槓桿約6.1倍。

大市成交持續疏落，港交所（0388）失守280元關口。看淡或可留意港交所熊證50355，收回價294.4元，行使價296.4元，槓桿比率約14.6倍。相反看好或可考慮港交所牛證57464，收回價261.88元，行使價259.88元，槓桿比率約13.5倍。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]