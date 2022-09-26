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瑞銀亞洲：旅遊股走勢佳 攜程購19998

【明報專訊】聯儲局連續3次加息0.75厘，聯儲局主席鮑威爾雖多次表示決心降低通脹，市場仍然缺乏信心。港府上星期五下午公布放寬入境檢疫安排，入境檢疫改為「0+3」，並可用快測代替上機前核酸檢測等多項新政策。

另外，港人旅遊勝地如日本及台灣等相繼放寬通關限制，10月中旅客可以用個人旅遊免簽證入境日本，同時取消入境人數限制。台灣亦預告將會分階段放寬入境限制，以及取消入境旅行團的限制。多個利好消息令旅遊相關股份逆市抽升。其中國泰航空（0293）一度升3%，高見9.15元，為年內高位。攜程（9961）升5.14%，報206.8元。

如投資者認為旅遊股升勢短期停不了，可留意國泰認購證23193，行使價9.89元，2023年4月到期，有效槓桿約6.1倍。如投資者看好攜程，可留意攜程認購證19998，行使價308.88元，2023年1月到期，有效槓桿約5.5。

（本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]