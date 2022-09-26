摩根大通亞洲：再陷技術熊市 標指Put 10410

美股上周反覆受壓，標普500指數與1月高位比較累積調整幅度達到20%，再次陷入技術熊市。標指6月曾進入技術熊市，當時較1月高位累跌約25%後有買盤吸納。

如投資者認為美股後市波動或會加劇，可留意美股指數窩輪，如外圍出現急劇變化，引伸波幅或有可能上升，對輪證價格或有利。窩輪沒有收回機制，投資者不用擔心美股交易時段的指數上落或導致產品於緊接的港股交易日被收回。部署反彈可參考較高槓桿標指購證10503，行使價4400點，實際槓桿11.6倍，2023年3月17日到期。看淡或對冲風險可留意貼價標指沽證10410，行使價3600點，實際槓桿9.2倍，2022年12月16日到期。

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