陳永傑：聯儲局鐵腕加息 或致衰退

聯儲局第3次加息0.75厘之外，根據點陣圖預測中位數，聯儲局成員預料今年內仍會再加息1.25厘。聯儲局主席鮑威爾透露，現在並無定論下次加息幅度，但強調亦有相當多成員傾向年內再加息1厘。

當日美股早段高開，大市靠穩，但在聯儲局議息結果公布後表現反覆，三大指數尾市跌勢加劇，以接近全日最低位收市，跌幅達1.7%或以上。理由是聯儲局最新及未來加息，令投資者擔心導致經濟衰退，市場預料聯儲局今年內仍將大幅加息。鮑威爾表示，歷史經驗表明，當局需要對超前減息保持警惕，必須非常有信心通脹率回落至2%，才可開始減息。根據點陣圖，聯儲局預計2024年之前都不會減息。

對冲基金：美多項數據已現警號

達里奧表示，聯儲局加息以應對高通脹，多項數據已出現警號，包括現金儲備下降、樓市調整、汽車銷售疲弱及信貸違約比率上升。達里奧相信美國經濟趨向零增長。他在聯儲局加息前表示，聯儲局只能在經濟強勢與通脹高企之間二擇其一，局方別無選擇只有令經濟受創，而不是讓通脹失控。

美國走向衰退的話，加息力度或會收窄，日後加息會變得審慎。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]