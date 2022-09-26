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布少明：樓市危中有機 靈活應變抗疫

標籤：布少明

【明報專訊】美國聯儲局一如市場預期加息0.75厘，本港銀行亦調高最優惠利率0.125厘。筆者強調，息口走勢只是影響樓市的其中一項因素。除非本港加息步伐快、升幅急，否則對供樓的實則影響有限。要留意的是，加息會影響股市及投資氣氛，現時投資市場波動，加上部分銀行的定期存款已加息到3厘以上吸客，料吸引部分資金將流向高息而且穩定的投資產品，對樓市構成一定的壓力。

如未能通關 樓價料跌至2017年水平

疫情與加息夾攻，樓價首當其衝。美聯樓價指數最新報159.2點，已相當貼近2019年錄得的低位158.25點，料短期或將跌穿此水平；年內迄今樓價已跌7.23%，亦已非常接近預計的全年8%跌幅。如政府未能提出有效的通關措施，令香港經濟復常，估計樓價將繼續向下調整，或下試至2017年底水平。

另根據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，本年截至9月20日為止，二手住宅註冊量錄28272宗，估計今年首9個月二手註冊量將低於3萬宗，較「SARS爆發」的2003年同期30456宗更低。

後市變數仍多，一旦《施政報告》提出「減辣」措施，本港股樓隨即有機會反彈，代理亦有兩手準備，因應情况靈活部署，加快「換血」。分行方面，虧損的分行要收縮，不斷爭取減租，同時因應未來社區及基建發展，重新審視分行網絡，根據業績及市場需要，將資源投放在有更高置業需求的戰略性據點，未來已有7間新分行落實啟用。人手方面，已嚴格執行汰弱留強制度，持續吸納有為之士加盟，以提升整體銷售團隊的戰鬥力。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]