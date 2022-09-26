moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

馬泰陽：息魔到臨 嚇窒樓市？

標籤：馬泰陽

【明報專訊】日前美國聯儲局再次宣布加息0.75厘，本港銀行亦相繼調高最優惠利率（P）0.125厘，自2018年9月後再次加息。隨着本港跟隨美國加息，一手開價及二手業主叫價態度趨軟化，大部分準買家持觀望態度。

至於加息後每月供款變化，以一個600萬元的單位為例，承做 造九成按揭，還款年期30年來計算，以承做 P按息率2.5厘計，每月供款為22,403元。現時銀行上調最優惠利率0.125厘，P按息率增至2.625厘，每月供款升至22,774元，即每月供款增加371元。由此可見，即使銀行上調最優惠利率，本港的息口仍屬超低息水平。

另一方面，現時樓價持續下跌，筆者認為最大原因是有不少業主睇淡後市，因而大幅減價求售。根據香港置業研究部資料顯示，本港樓價迄今跌逾7%，反映在各項利淡因素，加上政府政策未能因時制宜，嚴重打擊經濟外，亦打擊置業人士對後市的信心，相信第四季仍然會以一手主導，導致二手成交受壓。

筆者認為，現時大部分政策已不合時宜，喜見金管局宣布放寬壓力測試要求，由3厘減至2厘，讓有意置業人士有更多選擇的空間，期望政府再下周公布的《施政報告》中提出更多有利樓市的消息，包括逐步放寬按揭成數，甚至「撤辣」等方案。另外，雖然政府放寬入境至「0+3」，但預料無助刺激外地客來港意欲，相信利好作用短暫。

本年至今本港樓價已調整超過7%，單靠本港內需不足以撐起整個市場，筆者認為，港府必須對外「開關」與國際重新接軌，全力振興旅遊及促進消費，吸引投資者和旅客前來香港，才可挽救經濟及樓市。

香港置業營運總監及九龍區董事

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[馬泰陽]