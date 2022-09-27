英鎊插水 震散匯控長和系 兌港元見8.11近45年低 分析：兌美元1算未見底

明報記者 歐陽偉昉

有分析指出，美元處於加息周期，英國減稅更加速鎊匯下跌，即使兌美元跌至1算以下，也仍未見底。彭博昨晚引述消息稱，鎊匯持續受壓，觸發英倫銀行關注，市場正觀望有否後續行動跟進，消息觸發鎊匯一度反彈。

央行表關注 英鎊昨晚曾反彈

英國國債被急沽，截至昨晚8時半，2年期國債孳息率急升14.47%至4.53厘，創2008年8月以來新高，10年期債息亦急升6.81%至4.09厘，亦創2010年3月以來新高。美匯指數早上急抽上114.68後回吐（相關新聞刊A19），英鎊兌美元在歐洲時段開始反彈，截至昨晚8時半升0.74%至1.09，英鎊兌港元亦回升0.66%至8.55。彭博社引述知情人士表示，英倫銀行正密切關注市場，但尚未知道會否就英鎊狀况發表聲明，甚至緊急加息。.

市場關注英鎊會否跌至兌美元1算，招商永隆銀行環球金融市場部總經理蕭啟洪認為，很大機會在今輪跌浪發生，不過屆時英鎊料有沽空盤回補，英鎊超賣部分出於心理因素，補貼或減稅對英債影響未必如市場反映出來般巨大，而美國核心個人消費支出價格已有回落迹象，影響美元升幅，美匯指數料見117點回落。

盧楚仁：日干預圓匯 市場轉沽英鎊

獨立外匯商品分析師盧楚仁指出，由於市傳日本央行入市止跌，因此投資者轉沽英鎊。他認為，若英國最高法院判決結果有利蘇格蘭舉行公投，將對英鎊造成另一輪打擊。他認為美元上升周期仍未結束，減稅或公投只是加速英鎊下跌，在跌穿1算後，再視乎技術指標預算下一個低位。

債價急跌，德意志銀行上周五更認為需在本周緊急加息。彭博社根據利率期貨計算，市場預期11月議息後利率為4厘，比周四公布減稅前急升1厘，較現時加息達1.75厘，對明年中利率預期則升至6厘。

新加坡銀行報告指出，由於投資者擔心英國債務現在處於不可持續的升軌，英鎊可能跌破1.05歷史低點，屆時英國將面對通脹上升、債息上升和經濟活動減少的新興市場式惡性循環，令政府不得不緊急削減開支，經濟陷入深度衰退，因此對英國經濟前景相當警惕。為免英鎊進一步下跌，新加坡銀行認為英倫銀行要更快加息，預期11月加息0.75厘，並在隨後兩次會議加息0.5厘，累加至4厘後會因為經濟衰退而停止加息。