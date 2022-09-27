長實曾挫一成系內最傷 券商：業務風險較大 惟跌勢過度

長建英國業務佔不足20%

銀河聯昌中港房地產研究主管鄭懷武指出，由於長建（1038）在英國的營業利潤及資產總值（GAV）均低於20%，認為當地業務對整體佔比較小，相信市場對英鎊貶值的潛在負面影響反應過度。

該行又認為，鑑於其強勁的資產負債表和淨現金頭寸，預計長實將進行更多股票回購，並將限制其下行風險。長實昨天於場內斥2.12億元回購，為近期最大手筆。

摩通：撤上調企業稅率

長建電能或受惠

投行摩根大通指出，英國政府建議取消上調企業稅率，有望將遞延所得稅負債撥備撥回，對長建及電能實業（0006）帶來利好消息。該行補充，長建及電能於2020至2021年分別為此撥備32億及13億元，估計回撥可望抵消逾10%英鎊貶值影響，相當於兩家公司的盈利約5%。摩通又表示，有見兩家公司的回報率達6至7厘，繼續看好長建及電能。

安柏環球金融集團投資總監雷志海表示，昨日在英國擁有業務的公司股價下跌，除了因為英鎊匯率外，市場亦關注英國經濟或將面臨大幅震盪，連帶業務也會受影響。不過他認為在程式交易盛行下，市場對減稅政策有過敏下跌反應，已偏離實際價值，而且英國是大型經濟體，並不會如新興經濟體會因匯率波動，對當地企業有嚴重的影響。

分析：英鎊暫難扭跌勢

不宜博反彈

雷志海認為，對博取反彈投資者而言，英鎊跌勢不容易扭轉，目前並非撈底吸納在英國有業務的相關股票的時候，對投資期數以年計的長線投資者，短期出現市場偏差則是投資機會。