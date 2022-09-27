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央行增沽空成本 冀紓人幣跌勢

【明報專訊】人民銀行昨日公布，為穩定外匯市場預期，加強宏觀審慎管理，將自本周三（28日）起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率，從零上調至20%，為2020年10月以來首度上調，增加遠期做好美元兌人民幣倉位的成本。今年中美央行貨幣政策分歧，加上內地經濟放緩，帶動人民幣匯率自3月低位累跌13%，是次可視為人行近期減緩人民幣近期快速貶值幅度的另一措施。

風險準備金率從零變20%

雖然人行再出手支持匯率，不過早市英鎊下跌推升美匯指數升至114.6點見20年高位，令在岸人民幣一度跌至7.1685的兩年低位，截至昨晚10時報7.1476，下跌205點子（1元等於1萬點子）或0.29%，離岸價報7.1478，下跌153點子或0.22%。亞太區貨幣亦普遍下跌，澳元兌美元跌0.16%報0.6516，紐元跌0.4%報0.572，美元兌日圓報144，升0.62%。

人民幣在8月進入新一輪跌浪，人行在本月6日已降低外匯存款準備金率兩個百分點至6%，以增加市場外幣流動性。市場相信人行亦自上月底開始在人民幣中間價加入逆周期因子，令定價偏強，以發出支持人民幣的信號；昨日人行公布人民幣中間價報7.0298，較上周五下跌378點子，為兩年以來首次低於7算，但仍較市場預期強793點子。

盧楚仁：7.4料是人行底線

人行調升遠期購匯風險準備金，相當於將銀行遠期購匯的成本提高20%，抬高沽空人民幣成本。匯豐表示，這將在短期內對投機活動產生一定的抑制作用，不過美息持續上升，投資者仍會在遠期市場找到看好美元的動力，預計人民幣到年底將跌至7.2。

獨立外匯商品分析師盧楚仁認為，人行在人民幣跌至7.1水平後才調升遠期購匯風險準備金，或顯示人行已準備讓人民幣貶至7.2水平，預期7.4是今輪人行容讓人民幣貶值的極限。此外，英鎊佔美匯指數11.1%，英鎊貶值帶動美元進一步上升，加上佔比達57.6%的歐元受意大利右翼政府上台困擾，不利人民幣走勢。