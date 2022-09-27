3小型新股足額認購 艾美2504萬孖展超購0.6倍

至於本地建築股GC Construction，公開發售集資額約1350萬元，截至昨日券商借出2167萬元孖展認購，同樣超購不足一倍。另一家新股健世科技未計超額配售權最多集資約2327萬元，以昨日累計獲2725萬元孖展認購計，剛剛「達標」足額。今日截止認購的百德醫療（6678），則錄得3706萬元孖展認購，暫時仍未足額。

中創新航傳配售獲超購

至於有望挑戰今年「集資王」的電動車電池生產商中創新航（3931），消息稱國際配售首日已獲超額認購。該股昨日累計獲近4500萬元孖展認購，為多隻新股中最多，惟以公開發售部分集資額約6.78億元計，距足額認購仍有不少距離；當中華泰國際借出孖展額最多，約1961萬元，其次為富途借出1900萬元。

新能源電池材料供應商格派鎳鈷申請上市，聯席保薦人為海通國際及中信建投。按2021年銷量計算，格派鎳鈷是全球第二大鈷鹽精煉商，去年度純利增長近兩倍至2.54億元人民幣，惟今年上半年因銷售成本大增，轉盈為虧錄近9900萬元人幣淨虧損。

明報記者 馬意文

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