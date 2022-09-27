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瑞銀：「0+3」恐拖累本地消費 港人蜂擁外遊 零售料跌逾一成

標籤：經濟

【明報專訊】「0+3」入境檢疫措施昨日起實施，市民旅遊回港正式告別酒店檢疫。瑞銀投資銀行香港策略師陳志立表示，雖然放寬政策利好國際旅客出入正常化，從而刺激營商信心，並推動旅遊相關行業和寫字樓租務，但政策鬆綁預料將促使大量港人外遊，加上香港與內地仍未恢復通關，而海外入境旅客來港有限，相信本地零售消費或因此減弱，估計跌幅或超過一成，令商家承擔更大下行風險。該行維持本港全年GDP增長0.2%預測，主要因為受前幾季顯著拖累和外部增長較不明朗。

明報記者 陳麗歡

陳志立表示入境檢疫由「3+4」放寬至「0+3」，無疑利好國際旅客入境，吸引國內外投資者，增強本港作為國際金融中心地位和承擔的其他國際角色，亦利好旅遊相關行業復蘇，但認為國泰（0293）股價現時已反映解封前景。國泰昨日收報8.72元，全日跌2.2%。

他續稱，放寬檢疫能進一步緩解外籍人才離港，和外資公司縮減辦公室的壓力，甚至帶動外籍人才回港，從而推動寫字樓和住宅租金回升。惟因預期供應量較多，該行對寫字樓長期前景仍持謹慎態度。陳認為，中環寫字樓企業將率先跑出，因供應有限，企業亦傾向優質寫字樓，以及中環寫字樓租金自2019年起下跌約三成後搬離該區的趨勢亦停止。

高盛：航空商場股料受惠通關

雖然放寬入境或有助海外旅客輕微復蘇，但以疫情前2019年零售消費結構分析，海外旅客僅佔本地零售總額約3%（見圖），明顯較內地旅客貢獻為低。該行稱2020年關閉邊境後，本地消費增加約14%，估計通關後本地消費或減少12%，並對10月後零售前景持謹慎態度，主因鄰國日本同步通關吸引港人到當地消費，變相在本地消費減少；以及作為旅客核心消費群的內地客未有恢復正常來港措施。投行高盛認為，建基與未來本港逐步全面放寬檢疫，以及重新與內地通關假設，該行認為太古（0019）旗下國泰及太地（1972）均可受惠，另預料明年上半年九置（1997）、希慎（0014）等零售物業業主亦可受惠（見表）。

總商會：全面放寬才有吸引力

此外，香港總商會主席阮蘇少湄稱入境檢疫「0+3」安排對旅客和商務客沒吸引力，冀政府盡快全面放寬防疫措施。總商會5月進行調查，有四成受訪企業已經或正在縮減港業務，有約一成企業表明即使恢復通關仍會遷離香港。總商會總裁梁兆基冀政府採取大力措施吸引企業回流。