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港出口連跌4個月 跌勢加劇

標籤：經濟

【明報專訊】政府統計處昨日（26日）發表對外商品貿易統計數字，顯示2022年8月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年跌幅，分別下跌14.3%和16.3%，整體出口貨值更是連續第四個月錄得跌幅；而今年前8個月的商品整體出口貨值較去年同期下跌2.9%。

輸往英國跌54％ 輸日跌25％

按國家或地區分類，2022年8月份與去年同期比較，輸往亞洲的整體出口貨值下跌14%。輸往該區主要目的地的出口貨值錄得跌幅，其中日本按年跌24.7%，中國內地按年跌19.4%，泰國按年跌10%，新加坡按年跌2.9%。除亞洲外，部分的主要出口目的地整體出口貨值也有下跌，跌幅尤為嚴峻，包括英國按年跌54.1%，而德國和美國也分別按年下跌16%和7.7%。

以主要貨品分類，部分出口貨值錄得跌幅，例如電子類的「電動機械、儀器和用具及零件」按年跌13.8%，「通訊、錄音及音響設備和儀器」按年下跌27.9%，「辦公室機器和自動資料處理儀器」按年下跌14.1%；但「專業、科學及控制用儀器及器具」按年上升55.7%。

政府發言人表示，外圍環境惡化和跨境陸路運輸繼續受干擾的影響下，今年8月商品出口貨值按年跌幅擴大，當中輸往內地、美國及歐盟的出口持續下跌，輸往其他主要亞洲市場的出口也表現參差。展望未來，由於外圍環境轉差，香港的出口表現將面對龐大壓力。其他如主要先進經濟體通脹高企，以及有關央行因而大幅加息，將繼續壓抑環球需求；地緣政治局勢緊張和供應鏈干擾，也增添不明朗。