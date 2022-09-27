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恢復訪澳團利好 濠賭股全線彈

標籤：經濟

【明報專訊】內地計劃恢復訪澳旅行團，及停擺多時的內地遊客訪澳的網上簽證恢復，並有意將訪澳遊客數目提高至日均最高4萬，消息刺激濠賭股昨日全線反彈，成為逆市奇葩。金沙中國（1928）一度大幅抽高17%，收市時升幅收窄至15.6%，升幅最細的美高梅（2282）亦有4.7%。

金沙中國收升15.6%

其他二線衛星場股更急彈，當中勵駿創建（1680）全日急彈近兩成。摩根士丹利發表報告進一步表示，澳門出消費券，進一步有利銀河娛樂（0027）的零售商場業務。

內地訪澳旅遊團停擺多時，加上自疫情爆發以來，內地遊客訪澳既受檢疫措施影響，簽證由過往網上簽轉為人手處理，變得費時失事，令內地旅客訪澳大減。隨着澳門特首公布新措施，尤其簽證變得較以前簡便，令投資者聞風追捧，濠賭股罕見逆市齊齊抽高，成為跌市中的逆市奇葩。

六大牌主中，金沙升幅最厲害，就算臨尾升幅稍為收窄，全日股價仍然上升15.6%。衛星場股勵駿創建，升幅比六大牌主更厲害。

摩根士丹利的報告指出，新舉措對濠賭股有正面的效應，料現時至2023年，粵澳會逐步放寬通關及檢疫限制，並料2024年的中場收益，會超越2019年的表現，換言之可以實現盈利。由於澳門政府同步向居民派發8000澳門元電子消費券，料會帶動金沙中國及銀娛的零售商場業務。