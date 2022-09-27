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美匯20年高 日圓再試24年低 上周干預作用短暫 財相再「出口術」

【明報專訊】市場憂慮環球經濟衰退的風險加劇，非美元貨幣繼續受壓，避險資金流入美元，美匯指數昨曾升穿114，再創20年新高。英國政府的大規模減稅及發債計劃，拖累英鎊顯著下滑（相關新聞刊B1）。歐洲面對能源供應緊張、右翼政府上台等不確定因素，令歐元偏軟，兌美元昨曾跌穿0.96的20年新低，亦支撐美元價格。堅持超級寬鬆政策的日本央行，令日美利差擴大，日圓持續偏軟。儘管日本政府上周時隔24年出手支撐日圓，但作用短暫，日圓兌每美元昨再貶值至144左右，恐再跌穿145的24年低位。

日本政府繼上周四干預匯市後，財相鈴木俊一昨再「出口術」，重申隨時準備好應對匯市的投機行為，暗示仍可能再入市干預。他說：「（日本政府）非常憂慮投機行為，將繼續密切監察市場，並按需要應對。」日本央行行長黑田東彥昨亦首次公開表態，支持政府上周的干預行動，以示與政府立場一致。黑田稱：「干預匯市是由財務大臣決定，是應對匯市過度波動的必要手段，我認為這是適當的，並與央行的寬鬆政策互相補足。」

黑田表態支持干預匯市

黑田重申，日圓迅速下滑對經濟有害，但強調維持寬鬆政策的必要，因為當前的輸入通脹不可持續，預計明年通脹增長將再次低於央行的2%目標，若任由日本10年期國債孳息率升穿央行設定的上限，將降低寬鬆政策的作用。

例行購買國債規模加碼

日本央行昨在例行操作增加國債購買規模，購入的5至10年期國債，由原來的5000億日圓，增至5500億日圓（約300億港元），是其購買量第三次超出原本計劃。此外，對1至3年期，以及3至5年期的國債購買規模，則各維持在4750億日圓不變。日本央行又繼續以0.25厘固定收益率購入無限量日本10年期國債的常規操作，不過10年期國債孳息率仍然接近0.25厘的政策區間上限。

受聯儲局大幅加息等影響，主要貨幣近期大幅下跌。摩通的G7貨幣匯率波動指數顯示，發達經濟體的匯率預期波動率，已大於新興經濟體貨幣，是2020年3月以來首次。在英鎊創新低之際，其一個月的隱含波動率，已高於多數發展中經濟體貨幣，包括巴西雷亞爾及波蘭茲羅提。

發達經濟體貨幣 比新興國更波動

新加坡銀行首席經濟學家Mansoor Mohi-uddin指出，G10央行不可預測，加劇了主要貨幣的波動，又形容英鎊是「英國披索」。交易員押注，挪威和瑞典貨幣的波動率，將大於向來以大幅震盪的南非蘭特及韓圜。韓圜兌美元昨收市失守1430關口，再創13年新低。

（綜合報道）

[國際金融]