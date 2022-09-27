劉宇亮：讓北交所發揮獨特作用

在公司層面，北交所上市公司市值規模較小，超半數公司市值在10億元人民幣以下；超過半數市盈率位於10至20倍之間；營業收入增速普遍分佈在20%以內；大多數公司營業收入小於5億元人民幣。以全部上市公司市值之和來衡量市場整體走勢，北交所市值下降幅度高於滬深300和創業板；以全市場的成交金額之和觀察，開市初期市場成交非常活躍，此後成交金額呈現逐步降低趨勢，換手率水平低於科創板和創業板；市場平均市盈率略低於科創板和創業板水平。

未來將優化上市與轉板流程

北交所目標進一步提高掛牌、上市全鏈條審核效率和監管服務精準性，使得企業上市路徑更清晰、預期更明確、過程更順暢。為進一步提升市場功能，融資制度與投資制度的改革相輔相成，提升上市公司質量與改善流動性水平是關鍵。

發展方向方面，在投資制度方面便利機構投資者參與，提升市場流動性與估值水平。對投資北交所的各類資管產品給予審批備案的綠色通道，或給予稅收優惠，鼓勵相關產品發行；推出北交所市場指數，鼓勵指數資管產品發行；建立做市商制度，提升市場流動性水平。未來或在融資制度方面優化上市與轉板流程，提高對優質公司的吸引力；在投資制度方面便利機構投資者參與，提升市場流動性與估值水平；令北交所發揮其獨特性和作用。

獨立股評人

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[劉宇亮 股宇有云]