阮國恒：金球信貸風險惡化

【明報專訊】金管局副總裁阮國恒昨日出席香港銀行家峰會表示，由於美國及歐洲地區的通脹升溫，各地央行收緊貨幣政策，令經濟衰退風險增加；加上地緣政治緊張局勢，大宗商品和能源價格上升，全球的信貸風險惡化。香港銀行體系的特定分類貸款比率由今年第一季的0.98%上升至第二季的1.1%（見圖），預計將繼續上升，但升幅可能收窄。
阮國恒指出，由於宏觀環境變得複雜和不確定，世界銀行亦已將今年全球GDP增長預測從4.1%下調至2.9%。在高息率、高通脹及低增長的環境下，信貸風險惡化情况值得留意。本港銀行業特定分類貸款比率由去年第三季起，比率逐漸上升，今年第二季更升至1.1%。不過，目前仍屬可控的水平。特定分類貸款比率轉差，主要原因是某些行業的信用評級被下調，尤其是內地房地產發展商，但其風險敞口並不集中。他提醒，銀行針對一些高槓桿的貸款者，需做好風險管理措施。
此外，阮國恒認為，利率上行亦為樓宇按揭貸款造成壓力，可能令一些借貸人的還款能力減弱。
不過，現時樓價已較去年9月高峰下跌5.5%，住宅貸款拖欠比率亦處於0.05%的低水平，主要受緩衝措施所支持，當局將密切監察有關的按揭貸款。
現時本港共有8間虛擬銀行，合共有逾160萬個人和中小企業客戶，存款額達250億元。阮國恒稱，現時除了虛擬銀行採用虛擬價值發展，傳統銀行亦定位在新常態中。在金管局發表的《金融科技2025》策略下，預期業界在金融科技領域增加40%投資。
近年於歐美等地興起「先買後付」，美國於兩三年間用量大增近10倍。阮國恒認為，此類貸款有相當的發展潛力，不過香港仍在早期發展階段，金管局會做好規管，防止銀行通過這種產品鼓吹過度借貸或衝動借貸。他期望銀行在推廣時提醒客戶「先買後付」屬於信貸產品。