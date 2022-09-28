moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

傳二十大前禁大舉沽貨 官媒否認 滬深300結束4連跌 恒指牛皮微升

【明報專訊】中共將於下月16日召開「二十大」，路透昨早引述兩名消息人士指出，內地監管機構近日對部分券商及基金公司發出「維穩」信息，要求避免於二十大召開前大舉拋售股票。內地及香港股市昨天靠穩，滬深300指數全日收升1.5%，結束4連跌頹勢；恒指牛皮微升不足0.1%。但具官方背景的《中國證券報》傍晚則引述接近監管部門人士澄清，指有關報道不實。

明報記者 蔡穎霖

據路透報道，內地監管機構為免市場出現大幅波動，近日透過「窗口指導」、不設書面文件的方式，要求市場避免於二十大之前大舉減持股票，藉以穩定市場走勢。報道同時引述一名買方的消息人士表示，證實收到相關通知，更稱「此舉在政治上很敏感」。上交所、深交所及中證監未回覆路透的查詢。彭博昨天亦有類似報道。

至昨天傍晚，《中國證券報》在中證網引述接近監管部門人士澄清，關於經紀商和基金經理接受監管指導穩市場的報道不實，強調監管層近期未有對券商、基金公司進行窗口指導。

大摩預計內地明年春天開關

另外，彭博昨天引述投行摩根士丹利報告指出，該行跟隨其他主要投行看法，預測中國或於明年春天放寬疫情防控措施，並將會重新「通關」，相信舉動將有助推動內地經濟復蘇。

摩根士丹利表示，中國的鐵腕清零措施，拖累內地經濟增長顯著放慢，加上青年失業率急劇上升，宏觀經濟情况跟國家主席習近平的「共同富裕」政策目標背道而馳，故增加內地的通關壓力。該行又指出，鑑於出口增長疲軟的溢出效應，加上房地產行業的持續拖累，認為內地重新「通關」將刺激內需。

昨天內地及香港股市靠穩，滬深300指數升1.5%，結束4天連跌；上證綜合指數升42點或1.4%。港股升幅較弱，恒指昨天收報17860點，僅升5點或不足0.1%；科指升20點或0.6%。隨着英鎊匯價反彈，涉足英國生意較多的港股回升。長和（0001）昨升1.9%，長實（1113）升3%，長建（1038）反跌1%。匯控（0005）及渣打（2888）分別升0.5及2.6%。截至今晨零時，恒指夜期報17,633點，低水227點。

專家料恒指黃金周後見18500點

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠稱，對冲基金普遍按照原有策略部署，故認為中央的窗口指導對市場影響有限。他預計股市於10月初假期後有機會反彈，恒指最多升至18,500點後見頂，惟目前市場仍缺乏升市動力，相信股市只會「彈完散」，預計至2023年第一季才會明顯轉好。