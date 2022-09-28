moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

在岸人幣7連跌 近3年低

【明報專訊】人民幣匯價昨天持續下跌，在岸價兌美元昨晚8時跌近0.5%，連續第7天下跌，報7.171，接近2019年9月7.1789的低位。離岸價連跌6天後有輕微反彈，昨晚8時報7.169，升0.06%。

副商務部長王受文昨天在國務院新聞辦的記者會上表示，今年首8個月，中國進出口規模達到27.3萬億元（人民幣，下同），按年增長10.1%。但與此同時，外貿發展環境日趨複雜，世界經濟和全球貿易增速回落，中國外貿面臨的不確定性在增加。進出口保持穩定增長壓力在加大，有必要出台新一輪穩外貿政策，為中國的企業紓困解難。

商務部3招穩外貿

他提出3類措施，包括要研究優化出口信用保險中長期險承保條件；把外經貿發展專項資金加快使用；支持企業參加各類境外自辦展會，鼓勵有條件的地方擴大境外自辦展會規模，擴大即將召開的廣交會線上展參展企業範圍。同時增設一批市場採購貿易方式試點、增設一批進口貿易促進創新示範區、增設一批跨境電子商務綜合試驗區；出台進一步支持跨境電商海外倉發展的政策措施；加快出台便利跨境電商出口退換貨的稅收政策。第三方面是提升港口集疏運和境內運輸效率，確保進出口貨物快轉快運。

王受文續稱，企業開始反映訂單在減少，一些主要市場進口需求在下降。前一段時間，很多國外的進口商購買的貨比較多，形成了高水平的庫存，現在要消化庫存，對新訂單釋放就形成制約，疫情導致的「宅經濟」需求也在下降。