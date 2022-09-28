在岸人幣7連跌 近3年低

副商務部長王受文昨天在國務院新聞辦的記者會上表示，今年首8個月，中國進出口規模達到27.3萬億元（人民幣，下同），按年增長10.1%。但與此同時，外貿發展環境日趨複雜，世界經濟和全球貿易增速回落，中國外貿面臨的不確定性在增加。進出口保持穩定增長壓力在加大，有必要出台新一輪穩外貿政策，為中國的企業紓困解難。

商務部3招穩外貿

他提出3類措施，包括要研究優化出口信用保險中長期險承保條件；把外經貿發展專項資金加快使用；支持企業參加各類境外自辦展會，鼓勵有條件的地方擴大境外自辦展會規模，擴大即將召開的廣交會線上展參展企業範圍。同時增設一批市場採購貿易方式試點、增設一批進口貿易促進創新示範區、增設一批跨境電子商務綜合試驗區；出台進一步支持跨境電商海外倉發展的政策措施；加快出台便利跨境電商出口退換貨的稅收政策。第三方面是提升港口集疏運和境內運輸效率，確保進出口貨物快轉快運。

王受文續稱，企業開始反映訂單在減少，一些主要市場進口需求在下降。前一段時間，很多國外的進口商購買的貨比較多，形成了高水平的庫存，現在要消化庫存，對新訂單釋放就形成制約，疫情導致的「宅經濟」需求也在下降。