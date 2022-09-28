moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

世銀：中國增長遜亞太發展中地區 防疫樓市拖累 今年GDP增速料放緩至2.8%

【明報專訊】總部位於美國的世界銀行最新預測，中國今年的GDP增幅，將是1990年以來首次落後其他東亞及太平洋發展中經濟體，反映防疫政策及樓市困境對中國經濟的影響。世銀最新預測，中國今年的經濟增長，將由去年的8.1%放緩至2.8%，遠低今年6月預測的4.3%增幅。這意味世銀對中國的經濟展望，較國際貨幣基金組織（IMF）及經合組織（OECD）悲觀，兩者分別預計，中國今年經濟長3.3%及3.2%。

較IMF經合悲觀 32年來首跑輸

世銀的經濟預測，涵蓋中國及東南亞經濟體（馬來西亞和印尼等），以及薩摩亞和湯加等太平洋島嶼，合共23個經濟體，但不包括韓國、新加坡和日本等發達經濟體。

面對全球需求放緩，債務及通脹上升等不利因素，亞太區新興經濟體的整體增長相對放慢，預期經濟增幅將由去年的7.2%，大幅放緩至今年的3.2%。不過若剔除中國，其他東亞及太平洋發展中經濟體今年的經濟增幅料將達到5.3%，遠高於去年的2.6%增幅。

亞太疫後消費反彈 中國例外

由於全球能源供應緊張，推動大宗商品價格上漲，提振了亞洲地區依賴資源出口的經濟體；加上防疫措施放寬後消費反彈，令中國以外的亞洲新興經濟增長加快。煤炭出口大國印尼透露，8月出口收入達到279億美元創新高。

世銀最新預計，印尼今年經濟增長5.1%，馬來西亞將增長6.4%，菲律賓將增長6.5%，而越南更將增長7.2%。

世銀指出，柬埔寨、菲律賓和泰國今年的經濟規模，預計將超過疫情前的水平。世銀東亞和太平洋地區首席經濟學家Aaditya Mattoo稱，亞太區內正出現角色轉換。他指的是以往引領亞太區經濟增長的中國，預計今年增速將落後區內其他新興經濟體。

巨大經濟代價 換取防疫成功

世銀報告指出，中國在控制疫情方面取得的成功，是以巨大的經濟成本為代價，妨礙了生產、銷售及出口等。

世銀又強調，為中國GDP貢獻約30%的房地產下滑所帶來的壓力。由於開發商面對沉重的債務負擔，加上爛尾樓使消費者對樓市失去信心，中國樓市的銷量、價格和建築活動都在下滑。

麥格理分析指出，雖然中國今年的貿易順差，勢將達到1萬億美元創新高，但由於商業信心下滑，出口商減少將外匯兌回人民幣 ，令人民幣兌美元持續偏軟。麥格理估計，今年1至8月出口商將外匯盈餘轉換為人民幣的比率，由去年同期的57%降至36%。

在經濟疲軟的情况下，出口商可能押注人民幣進一步下跌。受聯儲局加息等因素影響，人民幣兌美元過去一個月跌約4%，逼近2008年以來未觸及的7.2元人民幣關口。

（綜合報道）

[國際金融]