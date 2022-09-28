世銀：中國增長遜亞太發展中地區 防疫樓市拖累 今年GDP增速料放緩至2.8%

較IMF經合悲觀 32年來首跑輸

世銀的經濟預測，涵蓋中國及東南亞經濟體（馬來西亞和印尼等），以及薩摩亞和湯加等太平洋島嶼，合共23個經濟體，但不包括韓國、新加坡和日本等發達經濟體。

面對全球需求放緩，債務及通脹上升等不利因素，亞太區新興經濟體的整體增長相對放慢，預期經濟增幅將由去年的7.2%，大幅放緩至今年的3.2%。不過若剔除中國，其他東亞及太平洋發展中經濟體今年的經濟增幅料將達到5.3%，遠高於去年的2.6%增幅。

亞太疫後消費反彈 中國例外

由於全球能源供應緊張，推動大宗商品價格上漲，提振了亞洲地區依賴資源出口的經濟體；加上防疫措施放寬後消費反彈，令中國以外的亞洲新興經濟增長加快。煤炭出口大國印尼透露，8月出口收入達到279億美元創新高。

世銀最新預計，印尼今年經濟增長5.1%，馬來西亞將增長6.4%，菲律賓將增長6.5%，而越南更將增長7.2%。

世銀指出，柬埔寨、菲律賓和泰國今年的經濟規模，預計將超過疫情前的水平。世銀東亞和太平洋地區首席經濟學家Aaditya Mattoo稱，亞太區內正出現角色轉換。他指的是以往引領亞太區經濟增長的中國，預計今年增速將落後區內其他新興經濟體。

巨大經濟代價 換取防疫成功

世銀報告指出，中國在控制疫情方面取得的成功，是以巨大的經濟成本為代價，妨礙了生產、銷售及出口等。

世銀又強調，為中國GDP貢獻約30%的房地產下滑所帶來的壓力。由於開發商面對沉重的債務負擔，加上爛尾樓使消費者對樓市失去信心，中國樓市的銷量、價格和建築活動都在下滑。

麥格理分析指出，雖然中國今年的貿易順差，勢將達到1萬億美元創新高，但由於商業信心下滑，出口商減少將外匯兌回人民幣 ，令人民幣兌美元持續偏軟。麥格理估計，今年1至8月出口商將外匯盈餘轉換為人民幣的比率，由去年同期的57%降至36%。

在經濟疲軟的情况下，出口商可能押注人民幣進一步下跌。受聯儲局加息等因素影響，人民幣兌美元過去一個月跌約4%，逼近2008年以來未觸及的7.2元人民幣關口。

（綜合報道）

[國際金融]